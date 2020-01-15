Маркл намагалася зруйнувати шлюб Міддлтон і принца Вільяма

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поширювала чутки про те, що у принца Вільяма з'явилася коханка.

Як передає New Idea, таку заяву зробив королівський біограф Філ Дампье.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Getty

Так, за словами Філа, відносини Маркл і Міддлтон зіпсувалися на початку 2019 року. Однак погіршив ситуацію випадок, який стався в квітні минулого року.

Як повідомив Дампье, тоді Кейт дізналася, що саме Меган поширювала чутки про те, що у Вільяма є коханка – Роуз Ханбері. Нібито Маркл розповіла про все своїм подружкам, а ті поділилися з пресою.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні минулого року таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували чутки.

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