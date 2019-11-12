Маркл і принц Гаррі замислили порушити важливу традицію: що трапилося

Принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл можуть відмовитися від традиційної зустрічі Різдва із королевою Єлизаветою II.
За даними видання Daily Express, королівське подружжя зараз перебуває у США, де 10 листопада брала участь в заходах з нагоди Дня пам'яті полеглих.
Традиційно, на Різдво й Новий рік Єлизавета II зустрічає своїх родичів у Сандрінгемському палаці, розташованому в графстві Норфолк. Джерела, близькі до королівської сім'ї, не виключають, що цього року традицію буде порушено з боку Маркл і Гаррі, хоча остаточне рішення поки не прийнято.
Меган Маркл і принц Гаррі в США
instagram / sussexroyal
Нещодавно було оголошено, що парочка збирається взяти шеститижневу перерву від королівських обов'язків, щоб провести День Подяки із матір'ю Маркл у Каліфорнії. Таке повідомлення з'явилося після африканської подорожі.
"Зараз ще нічого не вирішено. Їм доведеться вирішити, де саме вони хочуть бути. Але є ймовірність, що вони залишаться в Каліфорнії, де живе мати Меган Доріа", – уточнило джерело.
Принц Гаррі на заходах у США
instagram / sussexroyal
Меган Маркл і принц Гаррі
instagram / sussexroyal
Меган Маркл у США
instagram / sussexroyal
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Меган Маркл і принц Гаррі начхали на багато традицій королівської сім'ї. Герцогиня відмовилася народжувати в тому ж місці, де це робили Кейт Міддлтон і принцеса Діана.
4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, в реставрацію якого вклали багато грошей.
Герцогиня відмовилася від послуг придворних акушерів, захотівши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.
А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть з дитиною.
6 травня у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доставили з лікарні в резиденцію.
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