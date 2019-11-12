Маркл і принц Гаррі замислили порушити важливу традицію: що трапилося

Принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл можуть відмовитися від традиційної зустрічі Різдва із королевою Єлизаветою II.

За даними видання Daily Express, королівське подружжя зараз перебуває у США, де 10 листопада брала участь в заходах з нагоди Дня пам'яті полеглих.

Традиційно, на Різдво й Новий рік Єлизавета II зустрічає своїх родичів у Сандрінгемському палаці, розташованому в графстві Норфолк. Джерела, близькі до королівської сім'ї, не виключають, що цього року традицію буде порушено з боку Маркл і Гаррі, хоча остаточне рішення поки не прийнято.

Меган Маркл і принц Гаррі в США instagram / sussexroyal

Нещодавно було оголошено, що парочка збирається взяти шеститижневу перерву від королівських обов'язків, щоб провести День Подяки із матір'ю Маркл у Каліфорнії. Таке повідомлення з'явилося після африканської подорожі.

"Зараз ще нічого не вирішено. Їм доведеться вирішити, де саме вони хочуть бути. Але є ймовірність, що вони залишаться в Каліфорнії, де живе мати Меган Доріа", – уточнило джерело.

Принц Гаррі на заходах у США instagram / sussexroyal

Меган Маркл і принц Гаррі instagram / sussexroyal

Меган Маркл у США instagram / sussexroyal

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