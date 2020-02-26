Маркл і Гаррі викликали гнів канадців: у чому причина

Жителі Канади відмовляються оплачувати витрати на безпеку Меган Маркл, принца Гаррі та їхнього сина Арчі.

Як передає видання Daily Express, про це заявив директор Канадської федерації платників податків (CTF) Аарон Вудрік.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

"Якщо канадці будуть змушені платити за Гаррі і Меган, то майбутнє монархії в Канаді опиниться під загрозою. Навіть ті люди, які виступають за монархію, незадоволені ситуацією. Ризик тут полягає в тому, що якщо сага про Меган і Гаррі розіграється погано, це може негативно вплинути на імідж королівської сім'ї в цілому. Я сподіваюся, що не буде якогось дійсно агресивного поштовху до того, щоб позбутися монархії. Однак, якщо історія з Гаррі і Меган обернеться такою екстремальною ціною для канадців, деякі з них поставлять під сумнів всю домовленість з монархією", – цитує видання Вудріка.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Також, за словами Аарона, більшість канадців скептично налаштовані по відношенню до Гаррі і Меган:

"По суті справи, Гаррі і Меган не розглядаються тут як члени королівської сім'ї. Вони вважаються багатими знаменитостями. Якби голлівудські зірки переїхали сюди, вони самі б платили за себе. У нас є багаті спортсмени, знаменитості і високопоставлені люди, які втілюють тут всілякі прекрасні благодійні роботи і збирають гроші на добрі справи. Але ми не платимо за їхню безпеку. Ми не думаємо, що у Гаррі і Меган має бути по-іншому. Вони можуть приїхати до нас, але ми не хочемо платити за них ні копійки" .

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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