Маркл і Гаррі позбавили титулів: принц засмучений наслідками виходу з королівської сім'ї

Принц Гаррі вперше прокоментував відмову від королівських повноважень і рішення позбавити їх з Меган Маркл титулів.

Про це він розповів 19 січня на вечері для представників благодійної організації Sentebale в Лондоні. А через деякий час відео з виступу Гаррі було опубліковано на їх з Меган офіційному акаунті в Instagram.

Принц Гаррі Getty

"Перш, ніж я почну, повинен сказати, що можу тільки уявляти, що ви, можливо, чули або, ймовірно, читали протягом останніх декількох тижнів... Отже, я хочу, щоб ви почули від мене правду настільки, наскільки я можу її донести – не як принц або герцог, а як Гаррі, той самий чоловік, за дорослішанням якого багато хто з вас спостерігав останні 35 років", – сказав на початку промови принц.

"Великобританія – це мій будинок і місце, яке я люблю. Я знаю, що ви пізнали мене досить добре за всі ці роки, щоб повірити: жінка, яку я вибрав в якості своєї дружини, дотримується таких самих цінностей, що і я. Ми робили все можливе, щоб підняти прапор і з гордістю виконувати наші обов'язки в цій країні. Після одруження ми з Меган були схвильовані. Ми були тут, щоб служити", – каже Гаррі.

принц Гаррі Getty

"З цих причин у мене викликає велику печаль, що все це закінчується саме так. Мені дуже сумно, що це сталося. Рішення відступити, яке я прийняв заради дружини і себе, не було легковажним. Цьому передували довгі місяці переговорів. Я знаю, що не завжди робив все, як треба, але іншого виходу не було ", – додав принц.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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