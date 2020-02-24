Маркл і Гаррі пішли наперекір Єлизаветі II: що зробило подружжя

Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що королева Єлизавета II не мала права забороняти їм користуватися королівським брендом Sussex Royal у комерційних інтересах.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Зокрема, подружжя вважає, що приставка "королівський" до їх титулу Сассекські не є одноосібною власністю ні Єлизавети II, ні британського уряду.

"Кабінет міністрів не має юрисдикції щодо використання слова Royal за кордоном", – цитує Меган видання.

Єлизавета II Getty

Втім, подружжя відзначає, що використовувати королівський бренд, незважаючи на це, вони не планують.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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