Маркл і Гаррі пішли наперекір Єлизаветі II: що зробило подружжя

Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що королева Єлизавета II не мала права забороняти їм користуватися королівським брендом Sussex Royal у комерційних інтересах.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Зокрема, подружжя вважає, що приставка "королівський" до їх титулу Сассекські не є одноосібною власністю ні Єлизавети II, ні британського уряду.
"Кабінет міністрів не має юрисдикції щодо використання слова Royal за кордоном", – цитує Меган видання.
Єлизавета II
Getty
Втім, подружжя відзначає, що використовувати королівський бренд, незважаючи на це, вони не планують.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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