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24 лютого • оновлено в 11:32
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Маркл і Гаррі пішли наперекір Єлизаветі II: що зробило подружжя

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Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що королева Єлизавета II не мала права забороняти їм користуватися королівським брендом Sussex Royal у комерційних інтересах.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

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Стало відомо, коли Маркл і Гаррі остаточно позбудуться титулів

Зокрема, подружжя вважає, що приставка "королівський" до їх титулу Сассекські не є одноосібною власністю ні Єлизавети II, ні британського уряду.

"Кабінет міністрів не має юрисдикції щодо використання слова Royal за кордоном", – цитує Меган видання.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Втім, подружжя відзначає, що використовувати королівський бренд, незважаючи на це, вони не планують.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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