Маркл телефонувати заборонили: стало відомо про таємні переговори Гаррі з Єлизаветою II

Західні ЗМІ повідомили подробиці сімейних переговорів із королевою Великобританії Єлизаветою II щодо принца Гаррі й Меган Маркл, які вирішили скласти королівські повноваження.

Так, як передає Daily Mail, сімейна зустріч минула за спокійних обставин і тривала дві години.

Королева Єлизавета II Getty

Повідомляється, що принц Гаррі прибув на переговори заздалегідь, щоб поговорити з Єлизаветою II наодинці. Також відомо, що запланована телефонна конференція з Меган Маркл, яка перебуває зараз у Канаді, не відбулася. Дзвінок до герцогині Сассекської заборонили, оскільки королівський двір побоювався, що їхню розмову можуть підслухати.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Видання пише, що під час зустрічі принц Чарльз дав зрозуміти принцу Гаррі, що після того, як подружжя поїде до Канади, він однаково не зможе робити те, що йому заманеться.

Також Чарльз проти того, щоб Меган і Гаррі використовували свій титул у комерційних цілях.

"Ніхто не хоче бачити ім'я Сассекс на бочці з маргарином", – цитує джерело видання.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їхнє рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

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