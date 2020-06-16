Мама п'ятьох дітей скинула 115 кг й стала зіркою Instagram

Крістіна Долматова Lady 03:20, 16.06.2020

Мешканка Норт-Йоркшира (Великобританія) Сімон Гейтлі скинула в сумі 115 кілограмів після народження п'ятьох дітей і стала зіркою соцмережі Instagram.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами видання, 38-річна жінка змогла прийти в ідеальну форму, зайнявшись спортом і змінивши раціон харчування. Вона також щодня вранці виходить на півторагодинну пробіжку, регулярно гуляє з собакою і при цьому встигає виховувати дітей.

Сімон Гейтлі
Daily Mail
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі

Зараз на сторінку Гейтлі в Instagram підписано понад 46 тисяч осіб. За словами жінки, у неї регулярно просять поради чоловіки, які стурбовані, що дружини не можуть скинути вагу після народження дитини.

"Я тренуюся навіть разом з дітьми, які сприймають це як гру", – заявляла вона.

Сімон Гейтлі займається спортом з донькою
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі з дітьми
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі

Зазначається, що не всі підписники вірять фантастичній історії 38-річної жінки. Деякі стверджують, що домогтися такої приголомшливої форми – плоского живота і накачаного тіла – після народження п'ятьох дітей просто неможливо. Вони підозрюють, що Сімон Гейтлі скористалася послугами сурогатної матері.

Вагітна Сімон Гейтлі з донькою
Daily Mail
Сімон Гейтлі з донькою
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Instagram Сімон Гейтлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.

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