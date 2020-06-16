МоваЯзык

Топ-теми:

Мама п'ятьох дітей скинула 115 кг й стала зіркою Instagram

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Lady
1,3 т.
Мама п'ятьох дітей скинула 115 кг й стала зіркою Instagram

Мешканка Норт-Йоркшира (Великобританія) Сімон Гейтлі скинула в сумі 115 кілограмів після народження п'ятьох дітей і стала зіркою соцмережі Instagram.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами видання, 38-річна жінка змогла прийти в ідеальну форму, зайнявшись спортом і змінивши раціон харчування. Вона також щодня вранці виходить на півторагодинну пробіжку, регулярно гуляє з собакою і при цьому встигає виховувати дітей.

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Зараз на сторінку Гейтлі в Instagram підписано понад 46 тисяч осіб. За словами жінки, у неї регулярно просять поради чоловіки, які стурбовані, що дружини не можуть скинути вагу після народження дитини.

"Я тренуюся навіть разом з дітьми, які сприймають це як гру", – заявляла вона.

Сімон Гейтлі займається спортом з донькою

Сімон Гейтлі займається спортом з донькою

Сімон Гейтлі з дітьми

Сімон Гейтлі з дітьми

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Зазначається, що не всі підписники вірять фантастичній історії 38-річної жінки. Деякі стверджують, що домогтися такої приголомшливої форми – плоского живота і накачаного тіла – після народження п'ятьох дітей просто неможливо. Вони підозрюють, що Сімон Гейтлі скористалася послугами сурогатної матері.

Вагітна Сімон Гейтлі з донькою

Вагітна Сімон Гейтлі з донькою

Сімон Гейтлі з донькою

Сімон Гейтлі з донькою

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Сімон Гейтлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.

Поділитися в Facebook
  1. /Lady