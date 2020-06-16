Мама п'ятьох дітей скинула 115 кг й стала зіркою Instagram
Мешканка Норт-Йоркшира (Великобританія) Сімон Гейтлі скинула в сумі 115 кілограмів після народження п'ятьох дітей і стала зіркою соцмережі Instagram.
Про це повідомляє Daily Mail. За словами видання, 38-річна жінка змогла прийти в ідеальну форму, зайнявшись спортом і змінивши раціон харчування. Вона також щодня вранці виходить на півторагодинну пробіжку, регулярно гуляє з собакою і при цьому встигає виховувати дітей.
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Зараз на сторінку Гейтлі в Instagram підписано понад 46 тисяч осіб. За словами жінки, у неї регулярно просять поради чоловіки, які стурбовані, що дружини не можуть скинути вагу після народження дитини.
"Я тренуюся навіть разом з дітьми, які сприймають це як гру", – заявляла вона.
Сімон Гейтлі займається спортом з донькою
Сімон Гейтлі з дітьми
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Зазначається, що не всі підписники вірять фантастичній історії 38-річної жінки. Деякі стверджують, що домогтися такої приголомшливої форми – плоского живота і накачаного тіла – після народження п'ятьох дітей просто неможливо. Вони підозрюють, що Сімон Гейтлі скористалася послугами сурогатної матері.
Вагітна Сімон Гейтлі з донькою
Сімон Гейтлі з донькою
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Сімон Гейтлі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як австралійка змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом і спеціальній дієті.