Магія на Святвечір: топ-5 гадань на любов і майбутнє

Невід'ємною частиною культури і традицій українського народу завжди були ворожіння в ніч перед Різдвом, які передаються з покоління в покоління.

OBOZREVATEL підібрав кілька варіантів найпростіших і популярних ворожінь, які допоможуть скрасити Святвечір і просто весело провести час.

Саме в період між старим і новим роками людина найбільше цікавиться майбутнім і вірить, что у природі діється особлива магія.

Цикл січневих ворожінь починається з 5 січня і триватиме до 13 числа. Цей період називається Святі вечори або Святки.

Під час ворожіння краще бути в тиші, сконцентруватися на ньому і не схрещувати кінцівки, щоб відкритися всьому потойбічному.

Ворожіння на дзеркалах

У відокремленій кімнаті ставлять два великих дзеркала один напроти одного, вони мають утворити довгий коридор. Навколо розставляють свічки. Рівно о 12-й ночі дівчина, що ворожить дивиться у дзеркало і бачить там 12 відображень, а в кінці самого коридору — судженого. Іноді доводиться дивитися дуже довго, а часом можна побачити всяку нечисть. Коли дівчина закінчує свій огляд, потрібно крикнути "Чур цього місця". Примітно, українські ворожки думають, що суджений, викликаний мимоволі цим ворожінням, приходить у ворожебну кімнату і дивиться в дзеркало через плече дівчини.

Ворожіння на дзеркалах vedmochka.net

Ворожіння на майбутнє

У валянок або чобіт потрібно покласти різні предмети, а дівчата по черзі витягують їх, кому що дісталося. Цукерка — солодке життя, кільце — заміжжя, цибулина — до сліз, чарка —розгульне життя, золоте кільце — багате життя, ганчірка — чоловік-бідняк, хустка — чоловік-красень, монета — багач і т.д.

Ворожіння по нитці

Дівчата відрізають нитки однакової довжини і одночасно підпалюють їх. Чия нитка догорить швидше, та молода швидше вийде заміж. А якщо нитка погасла відразу або не дійшла середини, то дівчина буде все життя холоста.

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Ворожіння на папері

Беруть цілий аркуш паперу і бгають руками так, щоб він перетворився на безформну масу. Потім його треба покласти на дно перевернутої тарілки або блюдця і підпалити за допомогою сірника. Згорілий папір обережно підносять до стінки і крутять так, щоб побачити тінь. За її контурами і судять про майбутнє.

Ворожіння на судженого

Опівночі на Різдво дівчата виходять з дому і запитують у першого зустрінутого чоловіка ім'я. Те ім'я, яке він назве і буде ім'ям судженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко повідомила, що на Святвечір і Різдво в Україні буде мало не найхолодніша погода в Європі. З 3 січня в країну заходить похолодання.