Венум, Стужук і Гонцул: топ-10 найпопулярніших українських дівчат-блогерок в Instagram

Instagram сьогодні – двигун реклами, особистого прогресу, а також ідеальний майданчик для самопіару. Бути блогером – це не тільки цікаво, але також престижно й навіть прибутково, адже на рекламних інтеграціях можна непогано заробити, головне лише знати, чим зацікавити публіку, і навчитися "бачити" кадр.

OBOZREVATEL розповідає про 10 найпопулярніших дівчат-блогерок в українському Instagram і про їхній шлях до успіху.

Софія Стужук, 5,6 млн підписників

Софія Стужук – одна з найпопулярніших блогерок України. Мама трьох дітей стала для багатьох українок справжнім прикладом, як зберегти розкішну фігуру й зовнішність після пологів, а також поєднати сім'ю, бізнес і активний спосіб життя. Позитивна і усміхнена дівчина зуміла завоювати любов і довіру мільйонів підписників. Серед них є й ті, хто дослухається до її порад, захоплюються її дітьми і лайфхаками з виховання. Але є також і ті, хто критикує спосіб життя Стужук, особливо – материнство без лікарів і домашні пологи.

До речі, тема домашніх пологів стала полем справжнього "Льодового побоїща" між підписниками, які розділилися на два табори. Одні обстоювали тему природного материнства без дитячих садків, підтримували те, що Стужук часто ділиться з фоловерами відвертими подробицями й секретами. Інші ж, навпаки, вважали, що такий спосіб життя може бути небезпечний для дітей, і засуджували блогерку.

Останнім часом до Стужук була прикута увага через вкрай сумний привід – від ускладнень коронавірусу помер колишній чоловік і батько дітей Софії – Дмитро Стужук. До слова, через два тижні після смерті батька сімейства блогерку сильно розкритикували – підписникам здалося, що дівчина "недостатньо виражає скорботу" за померлим ексчоловіком.

Софія Стужук www.instagram.com/sofia_stuzhuk

Олена Венум, 4,3 млн підписників

Олена Венум уже кілька років посідає одну з топових позицій серед українських блогерів. Дівчина стала однією з перших українок в Instagram, хто досяг популярності. Водночас у Венум вистачає часу й ідей для наповнення каналу в YouTube, де їй також вдалося зібрати більше ніж 5,3 мільйона підписників своїми смішними відео.

У Instagram дівчина прийшла вже після успіху на відеохостингу й почала з порад про красу, схуднення, здорове харчування й макіяж. Олена радувала смішними вайнами про типи людей, які почали виходити з 2016 року, що і привернуло на її сторінку понад два мільйони підписників.

Наразі Венум продовжує публікувати відео, а також поради з макіяжу. Однак фоловерів також цікавить і особисте життя блогерки, оскільки кілька років тому в житті Олени з'явився чоловік – відомий англомовний блогер Daryl. Влітку 2020 в пари народилася дочка Скайлер, що привернула ще кількасот тисяч підписників. До речі, у Скайлер, якій усього кілька місяців, з'явилася персональна сторінка ще в період вагітності Венум.

Олена Венум www.instagram.com/alana_venum

Sasha Pustovit (Саша Пустовіт), 1,8 млн підписників

Напевно, головною родзинкою Саші Пустовіт є те, що дівчина робить україномовний контент, чим, на жаль, не можуть похвалитися більше половини блогерів із України. За свою блогерську "кар'єру" Саша вже заслужила звання Influencer # 1 in Ukraine за версією Cosmopolitan. Усе тому, що їй вдалося зробити популярність на рідкому серед українських блогерів контенті – лайфстайлі.

Йдеться не про життєві поради й "закулісся", а саме класичний лайфстайл, який можна знайти в Instagram європейських блогерів, до того ж не розбавлений смішними вайнами.

Лайфстайл спочатку – це красиві фото повсякденного життя блогера, які ніби "задають тон" соціальній мережі. Подорожі, барвисті знімки інтер'єру, пейзажі та інші "моменти дня". Саша Пустовіт завела саме такий блог, у якому розповідала історії свого життя, поради про правильне харчування, про кожну країну, в якій вона побувала. Згодом дівчина вийшла заміж і стала мамою, почавши висвітлювати і цей етап у соцмережі.

Саша Пустовіт www.instagram.com/sashaabo

Diva Olivka (Алевтина), 1,7 млн підписників

Алевтину або Diva Olivka можна охарактеризувати двома словами: затишок і чарівність. Саме таким контентом дівчина легко "завойовує" любов фоловерів, причому часто – з першого погляду. Блогер публікує пости, де розмірковує про життя, філософію, лайфстайл і постить знімки з різних фотосесій. Також довгий час дівчина знімає смішні вайни. Особливою популярністю користуються її сторіз, в яких вона ділиться корисними порадами та лайфхаками, розповідає про своїх котів.

Родзинкою Алевтини є гімнастичне минуле, про який вона неодноразово розповідала підписникам, вегетаріанство (причому, зовсім недавно дівчина стала веганів, повністю виключивши з раціону продукти тваринного походження), любов до садівництва і просто життєвий стиль блогера. Крім того, нещодавно Diva Olivka спробувала себе в музиці, знявши кліп на пісню "Хотіла на море" і почала розвивати свій YouTube-канал, де також розповідає про своє життя, досвіді і дає поради. До речі, цікавий факт – таких "оливок" в світі дві, тому що у Алевтини є сестра-близнюк.

Дива Оливка www.instagram.com/diva_olivka

Тетяна Парфільева, 1,7 млн підписників

Тетяна Парфільева підкорила Instagram своєю харизмою та позитивною енергетикою – це відчувається вже з перших постів блогера. Дівчина розповідає підписникам про своє повсякденне життя, викладає fashion look, ділиться порадами і модними образами.

Однак, блогінг – не єдина діяльність Тані, адже у неї є власний шоу-рум Cherry Land Shop, в якому вона реалізовує свої творчі ідеї та бажання, підбираючи гарний одяг, аксесуари, взуття і сумки. Попутно дівчина дає поради по бізнесу і розкриває секрети модної індустрії.

Тетяна Парфільева www.instagram.com/tanyaparfileva

Анастасія Гонцул, 1,3 млн підписників

Настя Гонцул практично "увірвалася" в Instagram, набравши кілька сотень підписників буквально за кілька місяців. Багатьом фоловерам вона знайома як "Валентина" – персонаж серії вайнів, міська божевільна, у якій беруть імпровізоване інтерв'ю. При цьому, Гонцул не є актрисою одного образу і не боїться бути собою перед величезною аудиторією. Так, дівчина регулярно постить сторіз, в яких розповідає про своє життя, котів і свого хлопця Миколу, який є її вірним соратником у всіх починаннях.

Крім того, крім вайнів, Настя радує фоловерів і чудовими музичними даними – дівчина записує авторські пісні, однією з найвідоміших і улюблених є "Андрій, здарова", кліп на яку набрав кілька мільйонів переглядів, а також користуються популярністю "Курортна" і " Нам не по дорозі".

Настя Гонцул www.instagram.com/nastiagoncul

Валерія Юрченко, 1,2 млн підписників

Блог Лери дуже відрізняється від багатьох сторінок українських інстадів. Вся справа, закономірно, - в контенті. Лера вчиться на п'ятому курсі Тернопільського медичного університету і вже зовсім скоро стане дипломованим лікарем, при цьому, спеціалізацію дівчина вибрала досить затребувану: дерматологія.

Уже зараз Лера ділиться порадами з цієї області, дає рекомендації і розкриває секрети косметології. Блог дівчина веде на українській мові. Крім того, підписники відзначають непідробну щирість блогера, а сама дівчина "розбавляє" контент фотографіями свого авторства.

До речі, Лера недавно стала мамою і час вагітності, а також сам процес пологів вона широко висвітлювала у своєму блозі, в тому числі – відповідала на самі незручні питання, що оцінили фоловерів, кількість підписників у блогера збільшилася в кілька разів.

Валерія Юрченко www.instagram.com/valeria__yurchenko

Alina Frendiy, 1,1 млн підписників

Аліна підкорює своїх підписників щирими розповідями про будні материнства, крім того ділиться модними образами, розповідає про дитячу моду і повсякденному житті. Блог дівчини корисний і тим, хто хоче вивчити англійську, так як нерідко вона пише пости саме на цій мові.

Дівчина є також Амбассадор Calvin Klein, що є важливою родзинкою її блогу. Раніше блогер також публікувала фото зі своїх подорожей і ділилася тревел-порадами, але після того, як вона стала мамою, кількість милих домашніх фотосесій різко збільшилася.

Аліна френдів www.instagram.com/alina_frendiy

Аnna_alkhim (Анна Алхімова), 621 тис. підписників

Як, будучи завсідником нічних клубів і злачних місць Дніпра, стати успішним блогером? Особливо, коли ти абсолютно не випромінюєш тотального позитиву, наївності і твій лайфстайл виділяється з моря "сонячного" контенту. А ось у Ганни це вийшло – вона давно завоювала славу "найзухвалішого" українського блогера. Дівчина не соромиться у висловлюваннях на своїй сторінці, особливо на адресу хейтерів. Почалася її діяльність з роликів, де вона демонструвала танці в клубах і кількість випитих напоїв. Подібний контент кожен раз провокував їдкі коментарі, але можливо, завдяки йому Анну помітили!

Потім дівчина почала знімати відео і часто – з нецензурною лексикою. Крім того, Ганна не соромиться показувати себе невиспаною або публікувати знімки, які більшість блогерів не виставляли б напоказ, а Хейтер на сторінці часто дається жорстку відсіч.

Важливим моментом для Аnna_alkhim стали зйомки в кліпі НеАнгели "Серьожа". В цілому, Анна характеризує себе, як "Зіпсовану фею" і, напевно, це опис їй підходить дуже точно.

Аня алхімії www.instagram.com/anna_alkhim

Уля Станіславська, 458 млн підписників

Пам'ятайте програму "Сам собі режисер"? Ось саме таким словом можна охарактеризувати Улю Станіславської і її контент. Перш за все, потрібно відзначити, що дівчина веде свій блог українською мовою з елементами суржику. Себе дівчина охарактеризувала виразом: "проста як двері" і аналізуючи її контент потрібно зауважити, що помічено точно!

Станіславська знімає смішні вайни, які сама режисирує, пише для них сценарії і жарти, що і робить її повноцінним постановником. Крім того, блогер часто викладає кумедні сторіз і окремої популярністю користуються її фотографії, для яких вона придумує окрему історію.

Варто відзначити, що блогер також брала участь у багатьох YouTube-проектах і розвиває свій канал. Що тут скажеш? Здається, однофамільницею знаменитого режисера Уля є неспроста!

Уля Станіславська www.instagram.com/lastanislavska

Але не тільки Instagram підкорюють українці. Раніше OBOZREVATEL розповідав про самих популярних українських блогерів в TikTok і назвав п'ять цікавих фактів про нову платформу.