"Куди Харламов дивиться": Асмус засвітила повністю голі груди у новому фільмі

31-річна актриса Христина Асмус знялася в екранізації роману Дмитра Глухівського "Текст".
17 червня в мережі з'явився трейлер картини. Уважні шанувальники на відео помітили, що актриса повністю оголила груди для ролі.
Крістіна Асмус
Скрін з відео
"Асмус стидовисько...", "Все настільки погано, що доводиться ставити груди Асмус на заставку, щоб на це хоч якось відреагували", "Груди в тізері, ну це рівень", – відреагували користувачі Youtube.
youtube.com
youtube.com
youtube.com
Раніше актриса дозволяла собі відверті сцени і фото. Так, для фільму "Що коять чоловіки!" Христина знялася у відвертій сцені з Таїром Мамедовим. А її фотосесія прикрасила чоловічий журнал Maxim.
Христина Асмус і Таїр Мамедов
youtube.com
Христина Асмус
maximonline.ru
Христина Асмус
maximonline.ru
Христина Асмус
maximonline.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус спантеличила користувачів мережі черговими відвертими фото.
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