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"Куди Харламов дивиться": Асмус засвітила повністю голі груди у новому фільмі

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31-річна актриса Христина Асмус знялася в екранізації роману Дмитра Глухівського "Текст".

17 червня в мережі з'явився трейлер картини. Уважні шанувальники на відео помітили, що актриса повністю оголила груди для ролі.

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

Скрін з відео

"Асмус стидовисько...", "Все настільки погано, що доводиться ставити груди Асмус на заставку, щоб на це хоч якось відреагували", "Груди в тізері, ну це рівень", – відреагували користувачі Youtube.

"Куди Харламов дивиться": Асмус засвітила повністю голі груди у новому фільмі

youtube.com

"Куди Харламов дивиться": Асмус засвітила повністю голі груди у новому фільмі

youtube.com

"Куди Харламов дивиться": Асмус засвітила повністю голі груди у новому фільмі

youtube.com

Раніше актриса дозволяла собі відверті сцени і фото. Так, для фільму "Що коять чоловіки!" Христина знялася у відвертій сцені з Таїром Мамедовим. А її фотосесія прикрасила чоловічий журнал Maxim.

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Христині Асмус — 31: найсексуальніші фото російської актриси
Христина Асмус і Таїр Мамедов

Христина Асмус і Таїр Мамедов

youtube.com

Христина Асмус

Христина Асмус

maximonline.ru

Христина Асмус

Христина Асмус

maximonline.ru

Христина Асмус

Христина Асмус

maximonline.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус спантеличила користувачів мережі черговими відвертими фото.

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