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Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

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21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Попередній аналіз списків кандидатів, які проходять до складу депутатів, дозволяє стверджувати, що це буде "найжіночніший" парламент в історії незалежної України.

Так, у Верховній Раді буде щонайменше 86 нардепів-жінок — це майже 20% складу парламенту. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з найкрасивіших народних депутатів жіночої статі у новій Раді.

Ірина Борзова від партії "Слуга народу"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Анна Скороход від партії "Слуга народу"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Новини
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Юлія Яцик від партії "Слуга народу"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Вікторія Сюмар від партії "Європейська солідарність"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Оксана Савчук від партії "Свобода"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Галина Васильченко від партії "Голос"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Яна Зінкевич від партії "Європейська солідарність"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Наталія Бойко від партії "Європейська солідарність"

Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

Фото з Facebook

Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з українського шоу-бізнесу пройшов до Верховної Ради України.

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Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 Верховна Рада України
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Boesko Lena
Boesko Lena
у нас, як завжди, навіть у такій статті і то сексистський тон-хто найвродливіший, хто наймолодший. я вважаю це просто досягненням, коли жінка нарешті має право голосу навіть у владних структурах. І до чого тут краса чи ще якісь зовнішні ознаки???
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Все равны как на подбор, с ними тётка Фарион))))))
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