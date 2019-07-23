Краса по-парламентськи: найефектніші жінки-нардепи в новій Раді

21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Попередній аналіз списків кандидатів, які проходять до складу депутатів, дозволяє стверджувати, що це буде "найжіночніший" парламент в історії незалежної України.
Так, у Верховній Раді буде щонайменше 86 нардепів-жінок — це майже 20% складу парламенту. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з найкрасивіших народних депутатів жіночої статі у новій Раді.
Ірина Борзова від партії "Слуга народу"
Фото з Facebook
Анна Скороход від партії "Слуга народу"
Фото з Facebook
Юлія Яцик від партії "Слуга народу"
Фото з Facebook
Вікторія Сюмар від партії "Європейська солідарність"
Фото з Facebook
Оксана Савчук від партії "Свобода"
Фото з Facebook
Галина Васильченко від партії "Голос"
Фото з Facebook
Яна Зінкевич від партії "Європейська солідарність"
Фото з Facebook
Наталія Бойко від партії "Європейська солідарність"
Фото з Facebook
Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з українського шоу-бізнесу пройшов до Верховної Ради України.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!