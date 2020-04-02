Коронавірус і домашні тварини: вчені назвали, для кого він найбільш небезпечний

Фахівці провели експеримент, у результаті якого з'ясували, що коронавірус є найбільш небезпечним для котів.

Відповідне дослідження було опубліковано на порталі біомедичних препринтів bioRxiv.

euromag.ru

Так, у рамках експерименту тварин, з якими найчастіше контактує людина (собаки, курки, качки, свині, тхори й коти) заразили різними штамами SARS-CoV-2.

У результаті експерименту з'ясувалося, що всі тварини виявилися несприйнятливими до SARS-CoV-2, крім тхорів і котів. Між тхорами вірус поширювався швидко, проте не позначався на стані їх здоров'я.

myanimals.org.ua

А ось що стосується котів, особливо кошенят, у разі зараження SARS-CoV-2, вони практично всі вмирали.

undark.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися свіжі фотографії популярних курортів Туреччини, зроблені в розпал епідемії коронавірусу.

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