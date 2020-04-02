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2 квітня • оновлено в 14:54
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Коронавірус і домашні тварини: вчені назвали, для кого він найбільш небезпечний

1.7т
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Фахівці провели експеримент, у результаті якого з'ясували, що коронавірус є найбільш небезпечним для котів.

Відповідне дослідження було опубліковано на порталі біомедичних препринтів bioRxiv.

Коронавірус і домашні тварини: вчені назвали, для кого він найбільш небезпечний

euromag.ru

Так, у рамках експерименту тварин, з якими найчастіше контактує людина (собаки, курки, качки, свині, тхори й коти) заразили різними штамами SARS-CoV-2.

У результаті експерименту з'ясувалося, що всі тварини виявилися несприйнятливими до SARS-CoV-2, крім тхорів і котів. Між тхорами вірус поширювався швидко, проте не позначався на стані їх здоров'я.

Коронавірус і домашні тварини: вчені назвали, для кого він найбільш небезпечний

myanimals.org.ua

А ось що стосується котів, особливо кошенят, у разі зараження SARS-CoV-2, вони практично всі вмирали.

Коронавірус і домашні тварини: вчені назвали, для кого він найбільш небезпечний

undark.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися свіжі фотографії популярних курортів Туреччини, зроблені в розпал епідемії коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Коронавірус
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