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"Королева це ненавидить": Єлизавета II розкритикувала Маркл

3.8т Читати матеріал російською

Королева Єлизавета II заборонила Меган Маркл відвідувати шотландський замок Балморал, куди вона зібралася з принцом Гаррі, в улюбленому одязі.

За даними The Sun, герцогині Сассекській за наполяганням бабусі чоловіка доведеться відмовитися від джинів і взуття на танкетці.

За словами джерела видання, Єлизаветі II не подобається мода на джинси, особливо рвані. А це як раз саме те, що подобається американці Меган.

Меган Маркл

Меган Маркл

instagram / sussexroyal

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"Їх доведеться залишити в будинку, під Фрогмор-котеджі – так само, як і взуття на танкетці, що Її Величність пристрасно ненавидить", – повідомило джерело, додавши, що Меган настійно порекомендували прихопити з собою наряди від шотландських дизайнерів.

Така реакція королеви пішла за недавнім виходом Маркл на Вімблдоні. Герцогиня з'явилася у VIP-зоні, де існує певний дрес-код, в джинсах.

Меган в джинсах

Меган в джинсах

thesun

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Меган Маркл Єлизавета II принц Гаррі
Місце
Великобританія
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Старушка сначала выдаёт сына конюха за дочь служанки, а потом пытается что-то сделать с воспитанием :)
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Артистка "косит" под Диану.Наивная,у неё совсем другое воспитание.А Гарри прикинут в полосатую юбку,в лучших традициях.
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