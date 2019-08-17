"Королева це ненавидить": Єлизавета II розкритикувала Маркл

Королева Єлизавета II заборонила Меган Маркл відвідувати шотландський замок Балморал, куди вона зібралася з принцом Гаррі, в улюбленому одязі.
За даними The Sun, герцогині Сассекській за наполяганням бабусі чоловіка доведеться відмовитися від джинів і взуття на танкетці.
За словами джерела видання, Єлизаветі II не подобається мода на джинси, особливо рвані. А це як раз саме те, що подобається американці Меган.
Меган Маркл
instagram / sussexroyal
"Їх доведеться залишити в будинку, під Фрогмор-котеджі – так само, як і взуття на танкетці, що Її Величність пристрасно ненавидить", – повідомило джерело, додавши, що Меган настійно порекомендували прихопити з собою наряди від шотландських дизайнерів.
Така реакція королеви пішла за недавнім виходом Маркл на Вімблдоні. Герцогиня з'явилася у VIP-зоні, де існує певний дрес-код, в джинсах.
Меган в джинсах
thesun
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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