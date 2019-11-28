Королева Єлизавета II готова зректися престолу: хто стане новим правителем

Королева Великобританії Єлизавета II може зректися престолу вже через 18 місяців, тобто коли їй виповниться 95 років.

Як повідомляє таблоїд The Sun, прийдешнє зречення королеви відкрито не обговорюється, проте процес передачі повноважень вже деякий час триває.

Королева Єлизавета II Getty

Відомо, що в разі зречення Єлизавети II, новим правителем Великобританії стане син королеви – 71-річний принц Чарльз.

Згідно зі статистикою, яку наводить таблоїд, останнім часом Єлизавета почала помітно менше виходити в світ, на відміну від свого сина.

Принц Чарльз Getty

Характерно, що королева Єлизавета править із 1952 року. Вона зійшла на престол, коли їй було всього лише 25 років.

Королева Єлизавета II Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про смішний конфуз із королевою Єлизаветою. Королева Великобританії через свого лакея опинилася на підлозі під час святкової вечері.

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