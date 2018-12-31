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Король мишей та дотепні поросята: рецепти простих закусок до Нового року

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Багатьом господаркам на Новий рік хочеться спробувати незвичне блюдо, якого раніше не було на святковому столі.

Для великої і галасливої компанії підійде два види легких закусок, які не вдарять по кишені, до того ж смачно виглядатимуть, і найголовніше – будуть зручними для вживання. За даними Telegraph, до таких страв належать "Король мишей" і "Поросята".

"Король мишей"

Король мишей та дотепні поросята: рецепти простих закусок до Нового року

Складові

  • Плавлений сир в трикутниках;

  • твердий сир (для корони);

  • зелена цибуля;

  • печиво крекер;

  • чорний перець горошок;

  • сигдальний горіх;

  • свіжий червоний перець (носик).

Як готувати

  1. Сир в трикутниках помістити на крекер.

  2. Розрізати червоний перець на смужки і вирізати 8 маленьких трикутників, після чого помістити їх на кінчик сиру (ніс).

  3. Помістити дві горошинки на середину трикутника, щоб створити очі і дві мигдальні скибочки в задній частині сирного трикутника для вух.

  4. Тонкими смужками нарізати цибулю, зубочисткою продавити отвори і вставити з боків, щоб вийшли вусики.

  5. З твердого сиру вирізати прямокутники і маленькі трикутники, щоб вийшла корона. Покласти її перед вухами.

"Булочки - поросята"

Король мишей та дотепні поросята: рецепти простих закусок до Нового року

Складові

Для тіста: борошно - 420 г, цукор – 30 г, молоко - 200 мл, масло вершкове - 30 г, дріжджі свіжі - 15 г або сухі - 5 г, сіль – 0,5 ч. ложки.

Для начинки і прикрас: сосиски - 4 шт, родзинки - 0,5 ст. ложки.

Для змазування булочок: жовток - 1 шт, вода - 1 ч. ложка, яйце – 1 шт.

Як приготувати

  1. Змішати дріжджі, 1 ч.л. цукру, 3 ч.л. муки і четверту частину молока. Перемішати, накрити і залишити в теплому місці на 15 хв.

  2. З'єднати: цукор, яйце, сіль, молоко, масло. Перемішати і додати дріжджі, що підійшли. Поступово підсипаючи просіяне борошно, замісити тісто. Покласти його в миску, накрити і залишити в теплому місці для підйому.

  3. Злегка обминути тісто, відокремити частину, сформувати "ковбаску" і розкачати смужку. А у сосисок відрізати край і порізати шматочками приблизно по 2-2,5 см. Один зі шматків загорнути в тісто рулетиком. Розрізати на дві частини. Повторити з рештою і викласти на деко.

  4. Трубочкою для коктейлю вирізати по 2 дірки в кожній сосисці (п'ятачок). З країв від сосиски зробити вуха, а з родзинок або чорносливу або оливки зробити очі.

  5. Змастити булочки жовтком і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новий рік вже прийшов до деяких країн світу. У мережі показали фото і відео.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новий рікрецепти
Місце
Україна
Тег
Новий рік-2019
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
...и забавные поросята. Думал, опять кто-то на Обозе троллит украинцев.
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Makc Махов
Makc Махов
Ivanov Valeriy, рашеншвайне 🐖🇷🇺, не поросята? Кацаповермахт! 🇷🇺🖕🏼😁😜😆😀😅😅
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Новогодний стол простого украинцы -солёные огурцы,капуста ,шмат сала с ладонь и в 1 палец толщиной,краюха черствого хлеба и мутная буряковка. Изысками типа "мышинный король" и сосисками будет тешится эллита от Порошенки до Тымчука.Ну а те кто скакал на майдане обойдутся .
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Makc Махов
Makc Махов
Ustimovich Maksim, стол кацапа 🇷🇺🐷! Хуйи моржовые в майонезе. Голова скумбрии. Капуста квашена. Блевотина из красной икры! Ногти солёные! 😅😀😆😜😜😁🖕🏼🇷🇺
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