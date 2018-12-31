Король мишей та дотепні поросята: рецепти простих закусок до Нового року

Багатьом господаркам на Новий рік хочеться спробувати незвичне блюдо, якого раніше не було на святковому столі.

Для великої і галасливої компанії підійде два види легких закусок, які не вдарять по кишені, до того ж смачно виглядатимуть, і найголовніше – будуть зручними для вживання. За даними Telegraph, до таких страв належать "Король мишей" і "Поросята".

"Король мишей"

Складові

Плавлений сир в трикутниках;

твердий сир (для корони);

зелена цибуля;

печиво крекер;

чорний перець горошок;

сигдальний горіх;

свіжий червоний перець (носик).

Як готувати

Сир в трикутниках помістити на крекер. Розрізати червоний перець на смужки і вирізати 8 маленьких трикутників, після чого помістити їх на кінчик сиру (ніс). Помістити дві горошинки на середину трикутника, щоб створити очі і дві мигдальні скибочки в задній частині сирного трикутника для вух. Тонкими смужками нарізати цибулю, зубочисткою продавити отвори і вставити з боків, щоб вийшли вусики. З твердого сиру вирізати прямокутники і маленькі трикутники, щоб вийшла корона. Покласти її перед вухами.

"Булочки - поросята"

Складові

Для тіста: борошно - 420 г, цукор – 30 г, молоко - 200 мл, масло вершкове - 30 г, дріжджі свіжі - 15 г або сухі - 5 г, сіль – 0,5 ч. ложки.

Для начинки і прикрас: сосиски - 4 шт, родзинки - 0,5 ст. ложки.

Для змазування булочок: жовток - 1 шт, вода - 1 ч. ложка, яйце – 1 шт.

Як приготувати

Змішати дріжджі, 1 ч.л. цукру, 3 ч.л. муки і четверту частину молока. Перемішати, накрити і залишити в теплому місці на 15 хв. З'єднати: цукор, яйце, сіль, молоко, масло. Перемішати і додати дріжджі, що підійшли. Поступово підсипаючи просіяне борошно, замісити тісто. Покласти його в миску, накрити і залишити в теплому місці для підйому. Злегка обминути тісто, відокремити частину, сформувати "ковбаску" і розкачати смужку. А у сосисок відрізати край і порізати шматочками приблизно по 2-2,5 см. Один зі шматків загорнути в тісто рулетиком. Розрізати на дві частини. Повторити з рештою і викласти на деко. Трубочкою для коктейлю вирізати по 2 дірки в кожній сосисці (п'ятачок). З країв від сосиски зробити вуха, а з родзинок або чорносливу або оливки зробити очі. Змастити булочки жовтком і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хв.

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