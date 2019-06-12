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/Жіночий журнал

Кому підгузки? Стало відомо, як Маркл навантажила принца Гаррі

4.3тЧитати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі розділили обов'язки після народження спадкоємця Арчі.

За даними The Gal Post із посиланням на одкровення друзів пари, молода мама годує дитину, а ось герцог виконує іншу брудну роботу.

Зокрема Гаррі сам змінює підгузки, допомагає доглядати за немовлям і навіть зустрічає гостей із чаєм, який самостійно готує. Сімейне життя не заважає принцу виконувати свої королівські обов'язки і буквально крутитися, як білка у колесі.

Перший вихід Маркл і Гаррі з дитиною

Перший вихід Маркл і Гаррі з дитиною

Instagram@sussexroyal

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Він відвідує благодійні концерти та офіційні заходи, тоді як Меган сидить удома. Вона буде у декреті до осені, а до того часу збирається лише зрідка з'являтися на публіці.

Друзі сім'ї також розповіли, що няню Маркл із чоловіком досі не знайшли, тому не можуть відірватися від малюка. Незважаючи на недосипання і велике навантаження, Гаррі все одно намагається з дружиною виходити на тривалі прогулянки біля резиденції.

Маркл, Гарі та маленький Арчі

Маркл, Гарі та маленький Арчі

Instagram@sussexroyal

Відомо, що у гості до Меган і Гаррі вже приходили найближчі родичі, стиліст Джессіка Малруні, подруга герцогині тенісистка Серена Вільямс, друг Гаррі Начо Фігерас.

Фото: Принц Гаррі на офіційних заходах

Кому підгузки? Стало відомо, як Маркл навантажила принца Гаррі

Instagram@sussexroyal

Кому підгузки? Стало відомо, як Маркл навантажила принца Гаррі

Instagram@sussexroyal

Кому підгузки? Стало відомо, як Маркл навантажила принца Гаррі

Instagram@sussexroyal

Кому підгузки? Стало відомо, як Маркл навантажила принца Гаррі

Instagram@sussexroyal

Кому підгузки? Стало відомо, як Маркл навантажила принца Гаррі

Instagram@sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 травня 2019 року у принца Гаррі та Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

  • Малюк став сьомим у черзі спадкоємців престолу й отримає титул лорда Сассекського.

  • Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі та Меган і дотепно "підкололи" їх.

  • 8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доправили з лікарні у резиденцію.

  • 8 червня Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини, відвідавши офіційний захід на честь дня народження королеви.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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Иванова Зоя
Иванова Зоя
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