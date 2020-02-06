Клієнти – самотні чоловіки: гола прибиральниця поділилася секретами професії

Співробітниця британської компанії Naturist Cleaners, яка дозволяє викликати додому оголену прибиральницю, розповіла про секрети своєї професії.

Як повідомляє KentLive, до цього 24-річна Анна працювала в офісі і раніше їй не доводилося оголюватися перед сторонніми.

"Нудизм для мене в новинку. Я ніколи не займалася їм раніше, не ходила на нудистські пляжі та інші місця такого роду", – розповіла Анна.

Всі клієнти виявилися самотніми чоловіками. Найстаршим з них більше 50 років, але деяким немає і 30. Як правило, вони намагаються розмовляти з нею про життя, але, за твердженням Анни, ніколи не пристають і не просять нічого, що виходить за рамки обов'язків прибиральниці. Вона згадала одного з клієнтів, який виявився нудистом і спостерігав за прибиранням голяка.

У 2018 році засновниця Naturist Cleaners стверджувала, що більшість клієнтів вважають за краще немолодих жінок з повною фігурою, за якими відразу видно, що вони працюють вже не перший рік.

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