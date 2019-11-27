Покинув дружину на третій день весілля: син української чиновниці втрапив у скандал

У Тернопільській області чоловік, який виявився сином місцевої чиновниці, покинув молоду дружину на третій день після пишного весілля. Крім цього, відмовився платити за знімання урочистої події оператору та фотографу.

З'ясувалося, що декілька років тому він уже хотів одружитися з іншою дівчиною, яку також покинув напередодні весілля. Про деталі шлюбного скандалу повідомляється у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Як розповіла 26-річна Інна, зі своїм нареченим – нині 30-річним Іваном – вона зустрічалася два роки. Їхня любов була щирою. І весілля святкували з розмахом: перший день – у неї, другий – у нього. А вже на третій чоловік просто пішов від молодої дружини.

Чоловік покинув дружину на третій день весілля ruposters.ru

Витрати ж на весілля молодята заздалегідь домовилися розділити порівну. Водночас чоловік відмовився платити оператору свою частину в розмірі $300. Через це і спалахнув скандал.

"Не має значення, розлучилися ми одразу після весілля чи через пів року. Оператор і фотограф зробили свою роботу", – каже наречена Інна Зюбрецька.

Скриншот із відео ТСН

Зі свого боку обурений оператор опублікував гнівний пост у Facebook, і той миттєво поширився в соцмережі. Люди засуджували Івана за те, що так швидко пішов від молодої дружини: мовляв, навіщо взагалі було освідчуватися у коханні та робити пропозицію.

Інна ж зізналася, що з нареченим вони почали сваритися через свекруху. Та весь час втручалася у їхні стосунки. Ось після чергової такої сварки, скаржиться дівчина, чоловік і заявив, що вже не кохає її.

Скріншот із відео ТСН

"Ти хочеш керувати моїм сином?.. Хочеш домінувати? А я цього не дозволю. Командувати їм ти не будеш", – переповідає вона слова свекрухи.

Зазначається, що журналістів, які вирушили до містечка Борщів на Тернопільщину за подробицями післяшлюбного скандалу, наречений і його мати просто обсипали лайкою.

Скріншот із відео ТСН

Коментувати щось відмовилися, а наостанок взагалі "взяли у заручники": зачинили у кабінеті, а самі зникли. За словами працівників ЗМІ, яким довелося викликати поліцію, мама скандального нареченого є керівницею одного з відділів місцевої адміністрації.

Також з'ясувалося, що декілька років тому чоловік уже хотів одружитися, але з іншою дівчиною. Щоправда, плани змінилися за три тижні до весілля.

Скріншот із відео ТСН

"У нас воно не відбулася. Так, саме через нього і його матір, але більше нічого сказати не можу", – повідомила екснаречена чоловіка, зазначивши, що навряд чи в їхньому містечку знайдеться дівчина, яка сподобається такій свекрусі-чиновниці.

Водночас молодятам Інні та Івану суд дав три місяці на роздуми, після чого їх можуть офіційно розлучити.

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