Кейт Міддлтон зустрілася з "коханкою" принца Вільяма

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і можлива коханка принца Вільяма Роуз Ханбері зіткнулися на світському заході.

Так, вони відвідали недавню вечерю на честь приїзду президента США Дональда Трампа до Великобританії. Міддлтон була незадоволена присутністю колишньої подруги в залі, і весь вечір уникала спілкування з нею, повідомляє видання The Sun.

Кейт Міддлтон весь вечір спілкувалась з представниками американської делегації

Роуз Ханбері в супроводі подруги

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Також, зазначається, що після вечері Кейт влаштувала чоловіку скандал. Однак на самому заході вишукані манери не дозволили дамам влаштувати публічне з'ясування стосунків.

Вечеря на честь приїзду Трампа

Нагадаємо, що раніше західні журналісти повідомляли, що роман Вільяма з Роуз почався в період третьої вагітності Міддлтон. Тоді дружина принца приділяла вся увага старшим дітям, а він сам став часто гостювати в будинку Ханбері, що живе неподалік. Представники королівської сім'ї довго ігнорували чутки, але пізніше все-таки спростували домисли на скандальну тему.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією зі своїх кращих подруг — 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

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