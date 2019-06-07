Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

Герцогиня Сассекська Меган Маркл прийняла рішення покинути Великобританію і разом з принцом Гаррі і новонародженим сином Арчі переїхати в США.
Так, за відомостями журналіста Роба Шутера, що висвітлює питання життя королівської сім'ї, причина рішення Маркл криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам. Але і в тому, що її не влаштовує перспектива постійно бути в тіні герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, повідомляє Express.
Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Фото: 1news.az
"Маркл їде в США разом з принцом Гаррі і сином Арчі, щоб не перебувати в тіні Кейт Міддлтон. Меган знає, що якщо вона залишиться в Британії, то завжди буде на других ролях. Вона не з тих дівчат, які готові задовольнятися цим. І шукає рішення", — повідомив Шутер.
Також журналіст зазначив, що Гаррі і Меган завдяки своїй популярності можуть стати неофіційними королем і королевою Америки.
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: REUTERS
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
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