Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

Герцогиня Сассекська Меган Маркл прийняла рішення покинути Великобританію і разом з принцом Гаррі і новонародженим сином Арчі переїхати в США.

Так, за відомостями журналіста Роба Шутера, що висвітлює питання життя королівської сім'ї, причина рішення Маркл криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам. Але і в тому, що її не влаштовує перспектива постійно бути в тіні герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, повідомляє Express.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон Фото: 1news.az

"Маркл їде в США разом з принцом Гаррі і сином Арчі, щоб не перебувати в тіні Кейт Міддлтон. Меган знає, що якщо вона залишиться в Британії, то завжди буде на других ролях. Вона не з тих дівчат, які готові задовольнятися цим. І шукає рішення", — повідомив Шутер.

Також журналіст зазначив, що Гаррі і Меган завдяки своїй популярності можуть стати неофіційними королем і королевою Америки.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

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