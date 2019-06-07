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/Жіночий журнал

Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

1.1тЧитати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл прийняла рішення покинути Великобританію і разом з принцом Гаррі і новонародженим сином Арчі переїхати в США.

Так, за відомостями журналіста Роба Шутера, що висвітлює питання життя королівської сім'ї, причина рішення Маркл криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам. Але і в тому, що її не влаштовує перспектива постійно бути в тіні герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, повідомляє Express.

Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Фото: 1news.az

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"Маркл їде в США разом з принцом Гаррі і сином Арчі, щоб не перебувати в тіні Кейт Міддлтон. Меган знає, що якщо вона залишиться в Британії, то завжди буде на других ролях. Вона не з тих дівчат, які готові задовольнятися цим. І шукає рішення", — повідомив Шутер.

Також журналіст зазначив, що Гаррі і Меган завдяки своїй популярності можуть стати неофіційними королем і королевою Америки.

Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

Принц Гаррі і Меган Маркл

Фото: REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Меган МарклКейт Міддлтонпринц Гаррі
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