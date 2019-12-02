Після чуток про вагітність: Кейт Міддлтон застукали в пологовому будинку

Днями герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яку нещодавно запідозрили у вагітності, відвідала лондонський госпіталь — Kingston Hospital, а саме пологове відділення.

Як повідомляє пресслужба Кенсінгтонського палацу, там дружина принца Вільяма освоювала навички медсестер, які піклуються про новонароджених. Зазначимо, що, за словами британської преси, Міддлтон не просто так приїхала саме в це відділення, адже її благодійне відвідування лікарні було неофіційним.

Кейт Міддлтон

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Інсайдери впевнені, що Кейт планує скористатися отриманим досвідом у найближчому майбутньому. Адже нібито вона очікує четверту дитину і в такий спосіб хоче краще підготуватися до появи нового члена сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що в принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ганбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх кращих подруг – 35-річною Роуз Ганбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і ймовірна коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

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