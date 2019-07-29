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Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: що трапилося

3.3т Читати матеріал російською

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон порушила королівський протокол під час візиту в шотландську резиденцію Балморал. До того ж зробила це зі схвалення самої Єлизавети ІІ.

Як повідомляє видання Express, посилаючись на королівського експерта Кеті Ніколь, це трапилося у 2009 році, за два роки до весілля принца Вільяма. Королева хотіла, щоб Кейт відчула себе як удома, і дозволила їй фотографувати маєток. Зазначимо, що згідно з установленими правилами, зйомка на території резиденції дозволена тільки членам королівської сім'ї.

Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: що трапилося

Кейт Міддлтон

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"До цього королева зустрічалася з Кейт лише мигцем на весіллі Пітера і Отамн Філліпс, проте вирішила поступитися етикетом, аби дати їй відчути, що їй раді, і дозволила зробити фото Балморала... Будучи жінкою, життя якої проходить у всіх на виду, королева рідко "опускає забрало", і лише декілька членів її сім'ї та близькі друзі знають, яка вона в реальному житті", — розповіла Ніколь.

Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: що трапилося

Кейт Міддлтон і Єлизавета II

Також вона додала: те, що Єлизавета ІІ допустила Міддлтон у своє найближче оточення, було дуже щедрим жестом із її боку.

"Те, що вона допустила Кейту у своє найближче оточення, було дуже щедрим жестом з боку Її Величності і тонким ходом, який довів, що вона серйозно ставиться до роману свого онука", — зазначила Ніколь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II поступилася своїм місцем у Королівському фотографічному суспільстві для дружини свого онука принца Вільяма Кейт Міддлтон.

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Особи
Кейт Міддлтон Єлизавета II
Місце
Великобританія
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