Їжте, не бійтеся: дієтолог розкрила міфи про майонез

У майонезі, які багато хто вважає вкрай шкідливим видом соусів, насправді немає нічого небезпечного, якщо вживати його в міру.

Про це розповіла дієтолог Альбіна Коміссарова в Instagram, зазначивши, що майонез дійсно досить калорійний, в ньому на 100 гр припадає в середньому 680 ккал.

"Однак в оливковій олії 884 ккал, а в вершковому 717 ккал. Але ви бачили людину, яка боїться оливкового масла? Майонез робиться з рослинної олії (ненасичених жирів), кількість трансжирів у ньому також мінімальна", — розповіла вона.

Дієтолог зазначила, що майонез може бути шкідливий лише через те, що в ньому багато солі, проте в самому складі соусу "нічого страшного і небезпечного немає".

Майонез Smachno.ua

Коміссарова зазначила, що можна також використовувати для приготування страв пісні і "лайтові" майонези, проте потрібно обов'язково читати склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. При цьому вона додала, що "смак у такого майонезу може страждати".

"Немає шкідливих продуктів, справа в кількості. Просто не купуйте майонез додому на кожен день і жодних проблем! Від ложки салату з майонезом нічого не трапиться", — підкреслила дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український шеф-кухар дав рецепти кращих страв на новорічні свята, для приготування яких не потрібно додавати майонез.