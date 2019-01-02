Їжте, не бійтеся: дієтолог розкрила міфи про майонез

У майонезі, які багато хто вважає вкрай шкідливим видом соусів, насправді немає нічого небезпечного, якщо вживати його в міру.
Про це розповіла дієтолог Альбіна Коміссарова в Instagram, зазначивши, що майонез дійсно досить калорійний, в ньому на 100 гр припадає в середньому 680 ккал.
"Однак в оливковій олії 884 ккал, а в вершковому 717 ккал. Але ви бачили людину, яка боїться оливкового масла? Майонез робиться з рослинної олії (ненасичених жирів), кількість трансжирів у ньому також мінімальна", — розповіла вона.
Дієтолог зазначила, що майонез може бути шкідливий лише через те, що в ньому багато солі, проте в самому складі соусу "нічого страшного і небезпечного немає".
Майонез
Smachno.ua
Коміссарова зазначила, що можна також використовувати для приготування страв пісні і "лайтові" майонези, проте потрібно обов'язково читати склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. При цьому вона додала, що "смак у такого майонезу може страждати".
"Немає шкідливих продуктів, справа в кількості. Просто не купуйте майонез додому на кожен день і жодних проблем! Від ложки салату з майонезом нічого не трапиться", — підкреслила дієтолог.
Майонез зазвичай входить в список найбільш заборонених продуктів, мати його вдома це взагалі "моветон". Але так чи страшний цей соус? І звідки такий страх конкретного продукту? ✅Майонез калорійний - це правда. В середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Однак в оливковій олії 884 ккал, а в вершковому 717 ккал. Але ви бачили одного чоловіка, який боїться оливкового масла? ✅Вредний? Майонез робиться з рослинної олії (ненасичених жирів), кількість трансжирів у ньому також мінімально. Тоді в чому справа? 👉🏻много солі, це аж ніяк не корисно 👉🏻много калорій А ось склад - нічого страшного і небезпечного немає. ✅А як же майонез лайт? Або пісний? Чому ні? Головне - читайте склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати. ✅Ура, можна їсти майонез кожен день? Не зовсім, через велику кількість солі і калорій Національний Інститут Медицини не рекомендує їсти майонез або вибирати все-таки дієтичний. ❗️Нет шкідливих продуктів, справа в кількості ❗️Просто не купуйте майонез додому на кожен день і ніяких проблем! ❗️От ложки салату з майонезом в Новорічну Ніч нічого не трапиться ❤️Прізнавайтесь, хто готує на 31 грудня олів'є або оселедець під шубою? Ставте смайл в коментарі 😊
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український шеф-кухар дав рецепти кращих страв на новорічні свята, для приготування яких не потрібно додавати майонез.