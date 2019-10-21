Їжа перетвориться на жир: дієтологиня назвала топ звичок-ворогів схуднення

Найголовнішою звичкою, яка заважає скиданню ваги, є поспіх під час прийому їжі. Швидкі сніданки, обіди та вечері сприяють переїданню.
Про це на своїй сторінці в Instagram попередила дієтологиня Олена Кален, описавши також інші звички-вороги стрункості.
На другому місці – міф про те, що на день потрібно їсти цілих п'ять разів, незалежно від того, хочеться чи ні.
"Важливо харчуватися саме відповідно до голоду і в достатній кількості. З'їдена без почуття голоду їжа буде відкладатися у вигляді жирових запасів", – попередила вона.
Третя шкідлива звичака – притримування низькокалорійної дієти. Вживання продуктів із мінімальним вмістом калорій змушує людину їсти в рази більше, ніж вона би спожила жирної їжі.
"Від низькокалорійних продуктів теж може з'являтися зайва вага, якщо їсти їх без голоду. Для зниження ваги не важливо, що ми їмо, щоб отримати необхідні калорії, важливо скільки", – підкреслила дієтологиня.
Четверта звичка – сніданок без бажання поїсти. Краще узяти перекус із собою, ніж "заштовхувати в себе" одразу.
Дієтологиня назвала топ шкідливих звичок
pixabay
П'ята – їсти весь час, коли відчуваєш апетит. Саме апетит, а не відчуття голоду. Заключною шкідливою звичкою дієтолог назвала обмеження себе в калоріях – краще міняти свій раціон поступово, а не накладати різку заборону.
Привіт, дорогі! 😃 Мій марафон не випадково називається "Красиві звички - Красиве тіло": ми позбавляємося від звичок, які негативно впливають на наше життя, а на їх місце вбудовуємо звички здорового способу життя. Адже наша зовнішність залежить від того, що ми вибираємо кожен день☺️ ⠀ Тому я підготувала для вас серію постів, в яких розповім про деякі звички, які заважають знижувати вес👏 Щоб прочитати всі пости цієї серії, переходите до мене в профіль👉 @elenakalen і шукайте пости, об'єднані однією фотографією. ⠀ Багатьом здається, що вони не можуть знизити вагу, тому що не в силах відмовитися від солодкого або смаженої картоплі. Чи тому що у них немає часу займатися спортом. Насправді є звички, які заважають вам постройнеть. І картопля тут ні при чем😉 ⠀ поспіх - це звичка, що заважає знижувати вагу під номером 1️⃣ ⠀ Є вислів "Поспіх - доля пішаки", але люди все одно при цьому кудись поспішають. Поспішають при прийомі їжі, поспішають на роботу, поспішають в роботі і поспішають жити ... Є теж поспішають, тим самим, ризикують переїсти зайвого, порушити роботу травних залоз. Тому приймати їжу необхідно повільно, ретельно її пережевивая👆 ⠀ Напишіть в коментарях будь-який символ, якщо вам цікаво дізнатися про інших звичках і читайте продовження в наступних постах😉 ⠀ 🙋На марафоні ми вчимося чути сигнали свого організму, вчимося розуміти, які продукти і речовини нам дійсно необхідні і вчимося керувати своїм емоційним станом. Тоді і вага знижується без стресу, і ви щасливі і задоволені. ⠀ Щоб брати участь в марафоні, напишіть "ТАК" в Дірект📩 У відповідь вишлю детальну програму марафона👌 Ваша @ elenakalen❤ ⠀ # еленакален_отзиви # кпкт_отзиви # інтуітівноепітаніе # похудетьлегко # Безд
Як писав OBOZREVATEL, дієтолог поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги. Лікар наголосила, що екстрені методи схуднення – дієти, таблетки, виснажливі тренування небезпечні і дають лише тимчасовий ефект. Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини його набору і навчитися харчуватися інтуїтивно.
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