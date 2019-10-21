Їжа перетвориться на жир: дієтологиня назвала топ звичок-ворогів схуднення

Найголовнішою звичкою, яка заважає скиданню ваги, є поспіх під час прийому їжі. Швидкі сніданки, обіди та вечері сприяють переїданню.

Про це на своїй сторінці в Instagram попередила дієтологиня Олена Кален, описавши також інші звички-вороги стрункості.

На другому місці – міф про те, що на день потрібно їсти цілих п'ять разів, незалежно від того, хочеться чи ні.

"Важливо харчуватися саме відповідно до голоду і в достатній кількості. З'їдена без почуття голоду їжа буде відкладатися у вигляді жирових запасів", – попередила вона.

Третя шкідлива звичака – притримування низькокалорійної дієти. Вживання продуктів із мінімальним вмістом калорій змушує людину їсти в рази більше, ніж вона би спожила жирної їжі.

"Від низькокалорійних продуктів теж може з'являтися зайва вага, якщо їсти їх без голоду. Для зниження ваги не важливо, що ми їмо, щоб отримати необхідні калорії, важливо скільки", – підкреслила дієтологиня.

Четверта звичка – сніданок без бажання поїсти. Краще узяти перекус із собою, ніж "заштовхувати в себе" одразу.

Дієтологиня назвала топ шкідливих звичок pixabay

П'ята – їсти весь час, коли відчуваєш апетит. Саме апетит, а не відчуття голоду. Заключною шкідливою звичкою дієтолог назвала обмеження себе в калоріях – краще міняти свій раціон поступово, а не накладати різку заборону.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги. Лікар наголосила, що екстрені методи схуднення – дієти, таблетки, виснажливі тренування небезпечні і дають лише тимчасовий ефект. Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини його набору і навчитися харчуватися інтуїтивно.

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