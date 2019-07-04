Ексчоловік Лоліти розповів про розлучення

Тенісист Дмитро Іванов, колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської, поділився переживаннями.
Для Дмитра, з яким вона провела разом дев'ять щасливих років, це стало особистою трагедією, передає Starhit.ru
"Я не готовий. Прошу мене зрозуміти. Це не та подія, щоб її висвітлювати на обкладинці журналу", – повідомив він.
Лоліта з Дмитром
sobesednik.ru
"Це внутрішня історія. Нічим хизуватися, це сімейна історія двох людей з крові і плоті, все можна зрозуміти, щось розповідати і виносити напоказ не вважаю за потрібне", – поділився Дмитро.
Колишній чоловік не поспішає ділитися своїми планами на майбутнє, на відміну від зоряної дружини. "Статус – вільний! Але це не означає, що я буду шукати собі нову пригоду. Поживу одна, буду насолоджуватися сім'єю і роботою", – заявила співачка.
Лоліта з Дмитром
sobesednik.ru
Нагадаємо, Лоліта Мілявська вийшла заміж за російського тенісиста Дмитра Іванова, який молодший за неї на 11 років, в 2010 році. Іванов став п'ятим чоловіком Лоліти.
Ми з Дімою вирішили, що настала пора розлучитися. Ми дуже рівно стали ставитися один до одного в останній час. Щоб не перетворитися в людей, постійно з'ясовують стосунки, це вихід! У мене був чудовий "молодий" чоловік цілих 9 років). Я йому бажаю всього найкращого абсолютно щиро. Чесно, переживала тиждень), а потім плюнула))). Пишаюся його сміливістю, адже міг би залишитися і терпіти мене все життя 🤓✌. У образу не дам мого колишнього тим, хто буде намагатися писати гидоти !! Мабуть, все. Статус вільний) 🤓, але це не означає, що я зараз буду шукати собі нову пригоду. Поживу одна і буду насолоджуватися сім'єю і роботою))! ...
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта повідомила про розлучення зі своїм п'ятим чоловіком.
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