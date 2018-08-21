"Інша історія": Горбунов розповів, чому пішов на пологи Осадчої

Український ведучий Юрій Горбунов поділився особистим досвідом - правилами успішного батьківства.

Горбунов вже півтора року виховує маленького сина разом зі своєю дружиною - Катериною Осадчою, повідомляє Viva . Зараз він вирішив розповісти про те, хто повинен проводити з дітьми більше часу і подавати особистий приклад.

- "Якщо тато і мама брали участь у створенні дитини, не дивлячись на те, що народжувала його мама, без тата нічого б не було. Тому вони повинні однаково приділяти увагу - однозначно, тим більше коли це хлопчик", - сказав Горбунов.

- "Коли чоловік чекає в приймальні, а потім йому виносять дитину зі словами: "Ось, це ваше", і він не бачив всього процесу, не бачив, що відбувається і що проживає жінка, - це одне, а коли він все бачив - це абсолютно інша історія. Потім ти жінці багато прощаєш, адже пам'ятаєш, через що вона пройшла", - стверджує ведучий.

- "Ніколи дитина не буде ходити по пішохідному переходу, скільки б ти їй не говорив, якщо сам бігаєш через дорогу і говориш їй: "Це тільки зі мною ти так робиш, а взагалі треба переходити по пішохідному переходу". Твоє життя - це приклад того, як дитина буде рости і що буде робити", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Осадча і Горбунов провели романтичний вечір біля багаття.