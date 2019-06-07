ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

Їй 28, а йому — 60: племінниця принцеси Діани спровокувала чутки про заручини з мільйонером

1.2тЧитати матеріал російською

Племінниця покійної принцеси Діани 28-річна Кітті Спенсер спровокувала чутки про заручини з 60-річним мільйонером Майклом Льюїсом.

Так, вона відвідала благодійний бал Cash&Rocket Gala в Лондоні. Кітті заявилася на нього в чорному комбінезоні від Michael Kors, а на безіменному пальці дівчини виблискувала каблучка з діамантом. Фото були опубліковані в мережі.

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер

Фото: blitzpictures

Новини
У королівській родині спробували збунтуватися проти Єлизавети II

Зазначимо, що племінниця принцеси Діани приховувала стосунки з мільйонером Майклом Льюїсом із серпня минулого року. Кітті не хотіла публічно розповідати про особисте життя і зустрічалася з бізнесменом таємно. Фінансовосу успіху бойфренда можна позаздрити: він володіє компанією одягу Whistles і статками, оціненими в 102 мільйони доларів.

Кітті Спенсер і Майкл Льюїс

Кітті Спенсер і Майкл Льюїс


Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Оксана Марченко засвітилася в Тремеццо (Італія) з племінницею принцеси Діани Кітті Спенсер. Так, дівчата відвідали показ нової колекції Dolce&Gabbana.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel