Їй 28, а йому — 60: племінниця принцеси Діани спровокувала чутки про заручини з мільйонером

Племінниця покійної принцеси Діани 28-річна Кітті Спенсер спровокувала чутки про заручини з 60-річним мільйонером Майклом Льюїсом.
Так, вона відвідала благодійний бал Cash&Rocket Gala в Лондоні. Кітті заявилася на нього в чорному комбінезоні від Michael Kors, а на безіменному пальці дівчини виблискувала каблучка з діамантом. Фото були опубліковані в мережі.
Кітті Спенсер
Кітті Спенсер
Кітті Спенсер
Фото: blitzpictures
Зазначимо, що племінниця принцеси Діани приховувала стосунки з мільйонером Майклом Льюїсом із серпня минулого року. Кітті не хотіла публічно розповідати про особисте життя і зустрічалася з бізнесменом таємно. Фінансовосу успіху бойфренда можна позаздрити: він володіє компанією одягу Whistles і статками, оціненими в 102 мільйони доларів.
Кітті Спенсер і Майкл Льюїс
Фото: Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Оксана Марченко засвітилася в Тремеццо (Італія) з племінницею принцеси Діани Кітті Спенсер. Так, дівчата відвідали показ нової колекції Dolce&Gabbana.
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