Їй 28, а йому — 60: племінниця принцеси Діани спровокувала чутки про заручини з мільйонером

Племінниця покійної принцеси Діани 28-річна Кітті Спенсер спровокувала чутки про заручини з 60-річним мільйонером Майклом Льюїсом.

Так, вона відвідала благодійний бал Cash&Rocket Gala в Лондоні. Кітті заявилася на нього в чорному комбінезоні від Michael Kors, а на безіменному пальці дівчини виблискувала каблучка з діамантом. Фото були опубліковані в мережі.

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер

Кітті Спенсер Фото: blitzpictures

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Зазначимо, що племінниця принцеси Діани приховувала стосунки з мільйонером Майклом Льюїсом із серпня минулого року. Кітті не хотіла публічно розповідати про особисте життя і зустрічалася з бізнесменом таємно. Фінансовосу успіху бойфренда можна позаздрити: він володіє компанією одягу Whistles і статками, оціненими в 102 мільйони доларів.

Кітті Спенсер і Майкл Льюїс

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Оксана Марченко засвітилася в Тремеццо (Італія) з племінницею принцеси Діани Кітті Спенсер. Так, дівчата відвідали показ нової колекції Dolce&Gabbana.

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