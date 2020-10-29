Процедури для схуднення: як зробити ідеальну фігуру без зусиль

Готуй сани влітку, говорить народне прислів'я. Ось і за ідеальною фігурою для літа потрібно починати "полювання" вже зараз. Вправи і дієта – це, звичайно, безпрограшний варіант, але в світі косметології з'явилися новинки, які допоможуть досягти бажаних параметрів.

OBOZREVATEL подобрав п'ять нових процедур, які допоможуть схуднути.

LPG масаж

Зона застосування: зовнішні тканини, руйнування целюліту

Час процедури: 35 хвилин

LPG масаж – відносно нова косметична процедура, яка застосовується не тільки в області краси, але також в медицині і навіть спорті. Масаж дозволяє боротися з проявами целюліту на будь-яких стадіях і робить шкіру підтягнутою і гладкою.

Процедура проходить наступним чином: людина одягає індивідуальний костюм з еластичної тканини, який забезпечує ковзання апарату і гігієну.

Потім проводять масаж за допомогою спеціального пристрою, який складається з вакуумної камери і двох роликів. Вакуумом захоплюють і масажують шкіру разом з підшкірно-жирової клітковиною.

LPG-масаж kdm-centr.ru

Контурінг тіла

Зона застосування: підшкірний жир, різні частини тіла

Час процедури: 5-8 годин

Body-скульптування або контурування тіла – абсолютно нова процедура, яка дозволяє зробити фігуру більш рельєфною, підтягнути і висловити м'язи, причому – без фізичних зусиль і за короткий час. Сам процес займає 5-8 годин і являє собою своєрідну "перекачування" жиру повторно в інші частини тіла.

Під час контурирования лікар вводить в потрібну зону значну частину жирової тканини, яку отримують після ліпосакції, а потім додають з в ті ділянки тіла, де потрібен додатковий об'єм: сідниці, груди і так далі. Цей жир організм не відкине, а за рахунок нього можна створити той контур тіла, який побажає клієнт.

Контурування тіла advancedbackrehab.com

Ендосфера

Зона застосування: особа, м'які тканини

Час процедури: 60-90 хвилин

Буває так, що після великого схуднення шкіра на деяких ділянках тіла обвисає або ж зберігається обсяг щік і друге підборіддя. Прибрати це можливо довгими вправами або дієтами, але ось ендосфера є процедурою, яка істотно полегшує цей процес.

В основі методу – компрессионная мікровібрація. Насадка апарату має 55 сфер і силіконових роликів, якими і робиться масаж: механічні вібрації на низькій частоті. Пристрій діє на три основні причини целюліту: лімфатичний застій, накопичення рідин і жирових клітин. Всі ці процеси ендосфера стимулює на метаболічному і судинному рівнях, змушуючи клітини "робити вправи", тільки без навантаження.

Ендосфера www.facebook.com/5elementua

Кріополіз ZELTIQ

Зона застосування: жирові відкладення,

Час процедури: 30-90 хвилин

Кріополіз – ще один прорив в області косметології, який дозволяє "заморозити" жир, відкладений у спеціальних "жирових подушках". Суть процедури полягає в тому, що апарат ZELTIQ за допомогою вакуумної насадки "втягує" жирову складку і ізольовано обробляє її. Потім всередині аплікатора знижується температура до -25 градусів. В таких умовах вени, нерви і судини не пошкоджуються, а ось жирові клітини від холоду руйнуються.

Правда, цю процедуру слід проходити курсом, оскільки повне розбивання клітин відбувається за 2-3 місяці.

Кріополіз mdclinica.ru

Пресотерапія

Зона застосування: тканини живота,

Час процедури: 30 сек – 2 хв.

Пресотерапія є процедурою, яку призначають не тільки в гонитві за красивою фігурою, але і для "ремонту" судин. Ця методика сприяє відновленню водного балансу і покращує венозний кровообіг, активує обмінні процеси в жирових клітинах, змушуючи їх "спалюватися". Крім того, пресотерапія нормалізує роботу лімфатичної системи і циркуляцію міжклітинної рідини. Таким чином пресотерапія бореться з целюлітом і ожирінням.

Під час процедури пацієнт знаходиться в положенні лежачи, відбувається чергування повітряних імпульсів – вакууму і компресії, внаслідок зниження атмосферного тиску в манжетах розширюються кровоносні судини, збільшується приплив крові до підшкірній клітковині.

Пресотерапія kiev.kuponator.ru

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