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Хороші сни вганяють у депресію: мережу захопив сумний тренд

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На сайті Reddit набрав популярність тренд про найщасливіші сни у житті користувачів і про найбільші розчарування, які вони відчували після пробудження.

Як повідомляє Medialeaks, пост із описом свого жахливого ранку, який користувач під ніком FlipsAhoy01 опублікував в розділі AskMan, зібрав сотні коментарів від людей, які розуміють автора.

"Ви коли-небудь бачили такий сон, де все складалося якнайкраще, але як тільки ви прокидалися, то починали відчувати повну зневіру, тому що поверталися до звичайного життя? Зі мною таке трапилося вперше. У сні я зустрів дивовижну дівчину, ми з нею чудово поговорили, і я запросив її на побачення, що ж... я майже впевнений, що можу зараз впасти в депресію", — написав юзер FlipsAhoy01.

Хороші сни вганяють у депресію: мережу захопив сумний тренд

Фото: klopdetox.ru

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Користувачі сайту в коментарях до посту зазначили, що вони б із радістю не бачили снів взагалі або ніколи не прокидалися, ніж щоразу відчували розчарування після пробудження. Адже їм часто сняться люди, з якими вони з якихось причин не можуть поговорити чи зустрітися.

"Мені приснилося, що я зустрів людину, яка перестала зі мною розмовляти і за якою я дуже сумував. Прокинувся цілковито щасливим, але через декілька секунд зрозумів, що все ще в своїй кімнаті... Мене накрила хвиля сильного смутку", — зазначив користувач kbblradio.

Хороші сни вганяють у депресію: мережу захопив сумний тренд

Фото: blog.7ya.ru

Але знайшлися й ті, для котрих сни — це єдина можливість побачити померлих родичів, і їм хочеться повноцінно насолодитися цим дивним спілкуванням.

"Я почав ставити ночами телефон на режим "Без звуку", тому що мене постійно хтось будив, коли мені снилася бабуся", — додав користувач KaLeXat.

Хороші сни вганяють у депресію: мережу захопив сумний тренд

Фото: Optim1stka.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі декілька способів вилікувати депресію самостійно.

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