"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрети краси і стрункості

Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розкрила свої секрети краси та стрункої фігури.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan. За словами Мішиної, у неї є кілька правил із догляду за собою, які допомагають їй завжди виглядати розкішно.

"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася секретами краси Фото: instagram/misha.k.ua

Правила краси Ксенії Мішиної

Свій день Ксенія починає зі склянки теплої води й протягом дня випиває 1,5-2 літри. Вона зазначила, що це допомагає їй поліпшити самопочуття і зовнішній вигляд;

Після ранкового вмивання актриса використовує тонік і наносить зволожувальні креми на тіло та на обличчя;

За можливості ходить до косметолога на процедури: чистки, пілінги й зволоження;

У вільний від роботи час Ксенія намагається не користуватися декоративною косметикою і дозволяє шкірі "подихати";

Для догляду за волоссям актриса використовує корейську косметику.

Ксенія Мішина Фото: instagram/misha.k.ua

Що стосується фігури, то Мішина підтримує її за допомогою харчування та спорту.

Ксенія Мішина поділилася секретом стрункої фігури Фото: instagram/misha.k.ua

"Харчування завжди впливає на зовнішній вигляд, усе починається зсередини. Мої старання в дотриманні правильного харчування часто страждають через завантаженість у робочому графіку. Але все ж основні табу я не порушую. Намагаюся вживати їжу залежно від сезону, та жодних фастфудів... Відносно недавно я зрозуміла, що віддаю перевагу танцям. Це приголомшливий вид спорту, який розкопує тебе: і внутрішньо, і зовні. Ну і, звичайно, спортзал, хоча я не любитель, але все ж для підтримки форми він необхідний", – розповіла Мішина.

Ксенія Мішина продемонструвала підтягнуту фігуру Фото: instagram/misha.k.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.