"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрети краси і стрункості
Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розкрила свої секрети краси та стрункої фігури.
Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan. За словами Мішиної, у неї є кілька правил із догляду за собою, які допомагають їй завжди виглядати розкішно.
Правила краси Ксенії Мішиної
Свій день Ксенія починає зі склянки теплої води й протягом дня випиває 1,5-2 літри. Вона зазначила, що це допомагає їй поліпшити самопочуття і зовнішній вигляд;
Після ранкового вмивання актриса використовує тонік і наносить зволожувальні креми на тіло та на обличчя;
За можливості ходить до косметолога на процедури: чистки, пілінги й зволоження;
У вільний від роботи час Ксенія намагається не користуватися декоративною косметикою і дозволяє шкірі "подихати";
Для догляду за волоссям актриса використовує корейську косметику.
Що стосується фігури, то Мішина підтримує її за допомогою харчування та спорту.
"Харчування завжди впливає на зовнішній вигляд, усе починається зсередини. Мої старання в дотриманні правильного харчування часто страждають через завантаженість у робочому графіку. Але все ж основні табу я не порушую. Намагаюся вживати їжу залежно від сезону, та жодних фастфудів... Відносно недавно я зрозуміла, що віддаю перевагу танцям. Це приголомшливий вид спорту, який розкопує тебе: і внутрішньо, і зовні. Ну і, звичайно, спортзал, хоча я не любитель, але все ж для підтримки форми він необхідний", – розповіла Мішина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.