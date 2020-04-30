Зосима Бджільник: що це за свято і що не можна робити в жодному разі 30 квітня

Православна церква 30 квітня шанує пам'ять преподобного Зосими, ігумена Соловецького, який вважається покровителем бджільництва.

Тому в народі це свято відоме як Зосима Бджільник, або Зосима Пасіка. Детальніше про цей день, його історію, традиції та про те, що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.

Зосима Бджільник святкується 30 квітня Pixabay

Зосима Бджільник: історія свята

Святий Зосима Соловецький був родом з Новгорода. Після смерті батьків він усе майно роздав бідним, а сам постригся у ченці.

Пізніше Зосима переселився до Помор'я, де зустрів ченців Германа і Савватія. 1436 року на Соловецькому острові вони побудували келію. Незабаром у Зосими стало з'являтися все більше учнів, які й звели тут знаменитий Соловецький монастир.

Якось Зосима і Савватій відвідали Афон, а повернувшись додому, привезли бджолину матку, таким чином поклавши початок бджільництву на Русі. З тих пір цих двох святих вважають покровителями бджолиного рою.

Преподобний Зосима Соловецький. Ікона кінця XVI століття wikipedia.org

Зосима-пасіка: традиції свята

30 квітня бджолярі зазвичай вивозять бджіл на пасіку, виставляють вулики на первоцвіт. Також перевіряють збереження рою після зимівлі.

Якщо погода на Зосиму випадала гарна, бджіл випускали на обліт. Якщо ж було холодно, випуск бджіл відкладали, але підгодовували їх цукровим сиропом, щоб комахи набралися сил.

У пасічників був навіть особливий обряд з вуликами. Їх виносили на свіже повітря, а посеред пасіки ставили накритий скатертиною стіл, викладали на нього сіль і свіжий хліб.

На Зосиму 30 квітня проводили обряд з вуликами Pixabay

Потім запалювали освячену в храмі свічку й обходили з нею вулики, читаючи молитву святим покровителям про зростання бджолиного рою і вдалий збір меду. Вулики бризкали святою водою, а стільники несли до церкви на освячення.

Також 30 квітня на Зосиму Бджільника пробували ложку меду, який у народі використовували до чаю, випічки, різдвяної куті, у виготовленні медовухи, браги та пива. Мед, прополіс та пилок здавна використовували як ліки.

Прикмети 30 квітня на Зосиму

– На який хліб пішла бджола, той на зерно буде хороший. Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, вишня вродить, якщо ні – вишень не буде. Те ж стосується й інших дерев.

– Якщо на вільсі багато сережок – до врожаю вівса, багато шишок – до врожаю ячменю.

– Також дивилися, як бджоли пережили зиму: "Мало збитку в бджолах – до врожаю гречки".

– "Добру людину і бджола не жалить".

На Зосиму Пасіку пробували ложку меду Pixabay

Що не можна робити на Зосиму Бджільника

– На Зосиму Бджільника було особливо заборонено вбивати бджіл. Бджоли у слов'ян були улюбленими і шанованими, можна сказати, навіть священними комахами, бо, за легендою, саме вони першими повідомили світові про Воскресіння Христа.

– Не можна нікому розповідати сни, що наснилися з 29 на 30 квітня. За повір'ям, вони мають збутися через місяць. Сон, побачений вдень 30 квітня, теж справедливий, але про нього теж не можна нікому розповідати. Виповниться він нескоро.

– Увечері на Зосиму 30 квітня, за прикметою, не можна пекти хліб.

У народі бджола здавна вважалася священною комахою Pixabay

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