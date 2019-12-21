Зимове сонцестояння 2019: прикмети, ритуали і обряди

День зимового сонцестояння, який проходить щороку в грудні, вважається найкоротшим і найбільш енергетичним у році.

Вважається, що 21 грудня завершується черговий рік за сонячним календарем, а 22 грудня Сонце знову народжується. Цей день здавна вважається сильним періодом, а наші предки вірили, що цей час підходить для залучення позитивних змін у житті. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про прикмети, обряди, а також ритуали для залучення удачі в день зимового сонцестояння.

День зимового сонцестояння 2019 Vgorode

Ритуал на удачу

Для виконання ритуалу необхідно ще до заходу сонця приготувати склянку з питною водою і поставити її поруч з вікном. Після того, як настане вечір, потрібно заговорити воду в такий спосіб:

"Вода силу Сонця в себе ввібрала, мені її подарує. Сонце більше світити почне – моя удача прибувати буде. Ніч на спад – невдачі геть".

Заговорену воду слід випити відразу ж після ритуалу.

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Ритуал з вогнем

Відомо, що вогонь – важливий атрибут сонцестояння. Якщо у вас немає печі або каміна, візьміть свічки (переважно червоного, оранжевого або інших вогнянних відтінків) і, запалюючи вогонь, проговоріть:

"Вогонь горить – сім'ю від бід зберігає, полум'я грає – зло проганяє".

Зверніть увагу, що ритуал необхідно проводити на світанку.

AstroGuide

Обряд на позбавлення від проблем

Ще один обряд з вогнем, який допоможе позбутися проблем в житті. Правда, його варто виконувати не на світанку, а після заходу сонця на самоті.

Так, необхідно запалити свічку і, дивлячись на неї, подумати про проблеми, яких хочете позбутися. Потім проговоріть:

"Вогнем темряву виганяю, від гніту себе позбавляю. Ніч пройде – мої проблеми з собою понесе. Як день додасться, так і життя моє щастям наповниться. Бути цьому".

Після цього поставте свічку в безпечне місце, щоб вона ще деякий час горіла. Перед сном загасіть вогонь і скажіть:

"Все, що побажав(ла), в життя втілиться".

advaitaworld.com

Обряд для фінансового благополуччя

Для того, щоб залучити фінансову удачу в своє життя, візьміть кілька монет або купюр будь-яким номіналом і дзеркало. Після заходу покладіть гроші перед дзеркалом і, вдивляючись в їх відображення, скажіть:

"Як дзеркало гроші збільшує, так і у мене їх більше стане. Як день на зростання піде, так і прибуток рости буде. Сонце зійде – моє прохання виконає. Ключ – замок – мова. Амінь".

s-zametki.ru

Прикмети в день зимового сонцестояння

Іній на землі або деревах – у новому році можна очікувати хороший врожай зернових.

Сильний вітер – до врожаю яблук і груш.

Дощ – до теплої, але дощової весни.

Щоб дізнатися, яку погоду чекати 31 грудня, помічайте погоду на день зимового сонцестояння. Яка погода 22, така ж і 31 грудня.

Однак і дні після зимового сонцестояння теж важливі. Так, погода 25 грудня може сказати про погоду всієї зими: якщо буде мороз – тепла варто чекати не скоро, а мороз 29 грудня – така погода затримається до Хрещення.

bigmir.net

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп на 2020 рік, а також підготував місячний календар на грудень.

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