Зі Світлим Великоднем! Гарні привітання, листівки та відео

19 квітня для православних вірян наступає найважливіше християнське свято – Світлий Великдень.
Воскресіння Христове присвячено головній події всієї біблійної історії – Воскресінню Ісуса Христа. У це велике свято OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, гарні листівки та відео.
Привітання з Великоднем 2020
Liza.ua
З Великоднем 2020: привітання у віршах і прозі
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И, в небе синем исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля", они вещали, —
Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь,
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь.
***
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
С Великой Пасхой наши поздравления.
За нас Христос принял тяжелые мучения.
Бог Сына на мучения послал,
Чтобы в дальнейшем весь народ наш не страдал.
В день Пасхи даже солнышко играет,
Оно Иисуса в веках прославляет.
Ведь он спустился в этот день с небес,
Христос воскрес, Христос воскрес.
***
Великдень 2020: листівки
listivki.olkol.com
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
***
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!
***
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
З великим святом Світлого Великодня! Нехай ангел оберігає від негараздів, а благодать не залишає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, духовного процвітання і миру. Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем: листівки
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень 2020: листівки
listivki.olkol.com
Великдень 2020: листівки
listivki.olkol.com
Великдень 2020: листівки
listivki.olkol.com
Великдень 2020: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravik.ru, maximum.fm, pozdravok.ru.
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