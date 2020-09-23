Жувальній гумці – 172 роки: історія створення та несподівані факти

23 вересня вважається днем народження жувальної гумки. Так, цього дня 172 роки тому американець Джон Кертіс зробив цей кулінарний виріб у себе вдома.

OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів розповідає історію популярності жуйки і публікує несподівані факти про неї.

Історія жувальної гумки

У 1848 році американець Джон Кертіс налагодив комерційне виробництво жувальної гумки з соснової смоли з ароматизаторами на основі парафіну.

Перші жуйки мали назви "Біла гора", "Вершки з цукром", "Лакричник Лулу", "Чотири в руки", "Американський прапор", "Соснова магістраль", "Сосна янкі" і з 1850-х років розрізалися на кубики. Вони продавалися в паперових обгортках за ціною один цент за дві штуки.

До 1860-х років виробництво Кертіса, яким він займався в парі з братом, розширилося, але так і не вийшло за межі штату Мен: ймовірно, покупців відлякували не надто привабливий зовнішній вигляд і погана очистка (в жуйці траплялися навіть соснові голки). А початок Громадянської війни і зовсім змусив згорнути виробництво.

У 1848 році американець Джон Кертіс налагодив комерційне виробництво жувальної гумки Фото: Pixabay

У 1869 році відомий фотограф з Нью-Йорка Томас Адамс подарував нове життя жувальній гумці, налагодивши її випуск на основі каучуку. У 1871 році він зайнявся серійним виробництвом, запатентувавши машину для її автоматичного виробництва.

Також Адамс поліпшив смак виробу екстрактом лакричника. Його жувальна гумка продавалася в яскравих різнокольорових фантиках у декількох магазинах.

У 1891 році компанії Wrigley вдається швидко потіснити на ринку фабрику Адамса. А вже в 1893 році там починають випускати м'ятну жувальну гумку Spearmint і фруктову Juicy Fruit.

Ідеальну формулу жувальної гумки придумали на початку ХХ століття – завдяки їй з'явилися пузирі, які раніше не можна було надувати через нееластичність маси Фото: Pixabay

Несподівані факти про жувальну гумку

Найдавніша жуйка датується VII-II століттями до нашої ери: її було знайдено під час розкопок у Північній Європі. Вона представляла собою шматки смоли з відбитками людських зубів.

Жителі Стародавньої Греції жували смолу дерева мастика. А індіанці використовували застиглий сік дерева саподіла або смолу хвойних дерев для очищення зубів і свіжого дихання. Цю звичку у них запозичили білі поселенці з Європи, які створили жуйку зі смоли хвойних дерев і бджолиного воску.

Ідеальну формулу жувальної гумки придумав на початку ХХ століття бухгалтер Уолтер Димер: 20% з каучуку, 60% цукру, 19% кукурудзяного сиропу і 1% ароматизатора. Завдяки цій формулі з'явилися пузирі, які раніше не можна було надувати через нееластичність маси.

Найдавніша жуйка датується VII-II століттями до нашої ери Фото: Pixabay

Основа сучасної жуйки складається з переважно синтетичних полімерів, іноді до них додають компоненти з соку дерева саподіла або з живиці хвойних дерев. Раніше жувальна гумка проводилася на основі натурального каучуку, але це складний і дорогий процес – зараз так практично ніхто не робить.

Жувальна гумка може бути корисною. Доведено: люди, які жують, стають більш розслабленими. Жуйка розслабляє м'язи і знімає нервову напругу.

Основа сучасної жуйки складається з переважно синтетичних полімерів Фото: Pixabay

Жування жуйки спалює 11 калорій на годину. Вчені порахували, якщо жувати жуйку протягом години щодня, за рік можна схуднути на 5 кілограмів.

У світі налічується близько 115 компаній в 30 різних країнах, які виробляють жувальну гумку. Річне споживання продукту – більше 100 тисяч тонн. Дохід від нього оцінюється в 19 трильйонів доларів.

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