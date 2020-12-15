Жива або штучна: як вибрати ялинку на Новий рік

До Нового, 2021 року державні лісові господарства України планують продати понад 500 тисяч ялинок. Водночас часто можна почути розмови про те, що вирубка дерев шкодить природі та що найкращим варіантом є придбання штучної ялинки.

Про те, чи правда це і як правильно вибрати новорічну ялинку, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Жива або штучна

Прихильники штучних ялинок стверджують, що вирубка живих дерев до Нового року шкодить природі. Однак, як повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України, більшість новорічних дерев вирощуються на спеціальних плантаціях, де навесні висадять нові саджанці.

Що стосується екологічності штучної ялинки, у процесі виробництва вона виділяє 40 кг вуглекислого газу в атмосферу, що в 10 разів більше, ніж живе дерево, яке спалюють. Щоб компенсувати збитки, штучну ялинку необхідно використовувати не менш ніж 10 років, пише "Громадське", посилаючись на дані організації Carbon Trust.

Прослугувати стільки штучна ялинка може – за умови правильного зберігання. Тримати її потрібно в упаковці, подалі від прямих сонячних променів, не піддаючи нагріванню до 40 градусів і ретельно висушуючи після миття.

Щоб компенсувати збитки екології, штучну ялинку необхідно використовувати не менш ніж 10 років Pixabay

Як вибрати живу ялинку

З 10 грудня в Україні запрцювали ялинкові базари. Придбати живу ялину також можна на спеціальних ярмарках, у розсадниках, лісгоспах або навіть в інтернеті. Середня ціна деревця становить 75 гривень, повідомили в Держлісагентстві.

Законно зрубані дерева повинні мати етикетку зі штрих-кодом, який можна перевірити за базою на сайтах open.ukrforest.com та yalynka.info.

Вибираючи живу ялинку, варто звернути увагу на її зовнішній вигляд і запах. Так, у свіжого і не обмороженого дерева досить сильний аромат, міцні, гнучкі гілки та маслянисті голки яскраво-зеленого кольору. Якщо запах відсутній, голки сухі або пожовклі, а гілки легко обламуються, – таке дерево незабаром осиплеться.

Вибираючи живу ялинку, варто звернути увагу на її зовнішній вигляд і запах Pixabay

Як вибрати штучну ялинку

Вибирати штучну ялинку варто не менш ретельно. Передусім треба попросити продавця показати сертифікат якості сировини, з якої виготовлено виріб. Якщо ціна на ялинку підозріло низька, висока ймовірність, що її голки зроблені з паперу або з дешевих токсичних матеріалів.

Також зверніть увагу на запах пластику – він не повинен бути різким. Якість ялинки можна перевірити, акуратно посмикавши її за голки або погладивши проти росту: у якісної ялинки хвоя не ламається, не деформується і не обсипається.

Ще один важливий момент – пожежонебезпека. Попросіть продавця показати, як ялинка реагує на вогонь: у разі підпаленя її голки мають не горіти, а одразу гаснути.

У штучної ялинки має бути сертифікат якості сировини Unsplash

Ялинка в горщику

Живі ялинки в горщику особливі тим, що після свят їх можна висадити у відкритий ґрунт. Однак за таким новорічним деревцем потрібен постійний догляд.

Так, його необхідно тримати в приміщенні з температурою повітря не вище +20 градусів; поливати, збризкувати водою або поставити поруч зволожувач повітря. Якщо ялинка пустила нові гілки, її потрібно одразу винести в прохолодне приміщення.

Ялинку з горщика після свят можна висадити у відкритий ґрунт Unsplash

Як утилізувати ялинку

Поки жива ялинка росте, вона поглинає вуглекислий газ і допомагає знизити забрудненість атмосфери. Але якщо дерево висотою до двох метрів відправити на смітник, воно викине 16 кілограмів парникових газів – це ідентично 160-кілометровій подорожі на автомобілі.

Тому живу ялинку після свят рекомендується здати на утилізацію: у пунктах переробки з неї зроблять компост або використають в інших корисних цілях. Також дерево можна спалити або перетворити на щепу – це на 80% зменшить викид вуглецю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з головної ялинки країни зняли казковий капелюх, який люди прозвали "чаклунським". Незабаром новорічне дерево має прикрасити восьмикутна різдвяна зірка.