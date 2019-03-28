Чекай нещастя: прикмети і свята 28 березня 2019-го

28 березня 2019 року відзначаються декілька пам'ятних дат і свят. Так, цього дня в Марселі піднявся в повітря перший у світі гідроплан і народився Рафаель.

Прикмети 28 березня не радять активно заглядати в дзеркало, а також стежити за птахами, оскільки цвірінькання горобців може передвіщати погоду. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети 28 березня

Горобці цвірінькають — ясна погода настане;

Прилетіли чайки — чекай льодоходу та теплої погоди;

Чайки у воді купаються — буде дощ;

Яскравий захід — швидше за все, наступні дні будуть дуже дощовими;

Якщо голова свербить — чекай дрібних неприємностей;

У цей день не можна голову мити — інакше розлука з родичами чекатиме;

Побачити вночі 28 березня янгола уві сні — хороший знак і ознака довголіття.

Гороскоп на 28 березня

Четвер стане для багатьох знаків Зодіаку справжнім випробуванням. Левам і Дівам варто добре відпочити, а Ракам і Рибам провести час із близькими людьми.

Іменини 28 березня

Олександр, Олексій, Михайло.

Народилися 28 березня

1483 — Рафаель, італійський художник і архітектор.

1970 — Вінс Вон, американський актор, продюсер і сценарист.

1986 — Леді Гага, американська співачка, володарка шести премій "Греммі" і премії "Оскар".

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