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4 червня • оновлено в 05:42
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Зелені святки 2020: небезпечні прикмети на 4 червня

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За три дні до Трійці відзначається народне свято Семик, або Русалчин Великдень, Трійця померлих, Зелені святки. 2020 року цей день припадає на 4 червня.

У наших предків він вважався головною межею між весною та літом, в цей час проводили різні ритуали прощання з весною, вітали літо і початок літніх польових робіт. Також поминали померлих не своєю смертю: тих, хто закінчив земний шлях раптово або від руки вбивці. Детальніше про свято, його історію, традиції та прикмети розповість OBOZREVATEL.

Семик, або Русалчин Великдень, Трійця померлих, Зелені святки, 2020 року відзначається 4 червня

Семик, або Русалчин Великдень, Трійця померлих, Зелені святки, 2020 року відзначається 4 червня

culture.ru

Семик: історія свята

Семик відзначається за три дні до Трійці та являє собою незриму межу між весною та літом. До прийняття християнства на Русі це свято вважалося одним з головних днів у році, до нього готувалися заздалегідь. З приходом православ'я Семик не припинили святкувати: адже одним з головних звичаїв цього дня було поминання померлих.

Так, у Русалчин Великдень поминали батьків, а також померлих не своєю смертю: потопельників, самогубців, нехрещених, грішників, що не розкаялися, п'яниць, відьом та чаклунів. За повір'ям, їхні душі застрягали між світами і ставали слугами нечистої сили.

Більш того, Семик є унікальним поминальним днем, коли можна замовити панахиду за померлими не своєю смертю і тими, кого з тих чи інших причин не відспівували при похованні.

Семик до прийняття християнства вважався одним з головних днів у році

Семик до прийняття християнства вважався одним з головних днів у році

Pixabay

Традиції на Зелені святки

У Зелені свята прийняті були різноманітні обряди та пісні, присвячені посівам і родючості. Додому приносили гілки берези та перші квіти, які висушували й зберігали в затишному місці увесь рік.

Із зібраного на Семик листя дерев плели вінки, клали їх у горщики, у які висаджували розсаду капусти: вважалося, що троїцькі рослини наділені магічними властивостями.

Також цього дня ходили на кладовища, щоб прикрасити могили предків гілочками берези і влаштувати поминальне частування.

Завершували Зелені святки обрядом прощання з весною, який міг проводитися з опудалом із соломи: його закопували в землю, спалювали на багатті або кидали в річку.

Традиції в Зелені святки були пов'язані з обрядами, присвяченими землі та природі

Традиції в Зелені святки були пов'язані з обрядами, присвяченими землі та природі

Pixabay

Прикмети на 4 червня

  • Якщо посіяти в Семик ячмінь, він дасть хороший урожай.

  • Сильна ранкова роса 4 червня – до гарного врожаю хліба і диких ягід.

  • Голосно квакають жаби або веселий щебет птахів 4 червня – на гарну погоду без дощів.

  • Багато павуків та оводів 4 червня – до гарного врожаю огірків.

Що не можна робити в Зелені святки

  • У Семик за прикметою краще відмовитися від будь-якої домашньої роботи, особливо тієї, що пов'язана з водою. Не можна мити, прати, полоскати, купатися, краще взагалі триматися подалі від води, щоб не накликати потопельника.

  • Не можна шити.

  • Не рекомендується починати велику роботу.

  • Не можна на самоті ходити в ліс на Зелені святки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що обов'язково потрібно зробити на Трійцю у 2020 році: головні поради.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
Історія традиции свято
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