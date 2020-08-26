Закінчення Успенського посту 2020: як правильно вийти і що потрібно зробити

Суворий Успенський піст, який розпочався 14 серпня, закінчується в четвер, 27 серпня. Даний пост завершує велике церковне свято, якому він присвячений, – Успіння Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як без шкоди для здоров'я вийти з посту, а також що потрібно зробити в останній його день.

Історія та суть Успенського посту

Успенський піст вважається таким самим суворим, як і Великий піст. Це час духовного очищення і піднесення над своїми пристрастями. Дотримуючись подвигу Діви Марії, люди мають втілювати чесноти в своєму житті і відкидати гріх, відзначають у Православній церкві України.

Так, коли Богородиця дізналася про час свого переходу до вічного життя, вона готувалася до нього постом і посиленою молитвою, хоча весь її шлях був зразком святості та жертовності.

Під час Успенського посту віряни не їдять м'ясних, рибних (дозволяються тільки в Преображення 19 серпня) і молочних страв.

Успіння Богородиці, 1392 рік, оборот Донської ікони Божої Матері Wikipedia

Як правильно вийти з посту

чергуйте легку і важку їжу;

не переїдайте на ніч;

їжте маленькими порціями;

починаючи виходити з посту, їжте каші;

включите до раціону кисломолочні продукти;

чай і каву пийте не міцні та потроху, по 1-2 чашки на день;

будьте обережні з алкоголем, випиваючи трохи і уникаючи особливо міцних напоїв.

З Успенського посту, як і з інших постів, слід виходити поступово Pixabay

Що потрібно зробити 27 серпня

Напередодні Успіння, 27 серпня, намагалися завершити всі справи в полі, по господарству, в будівництві.

У церковному календарі це день пам'яті Міхея Мораші , одного з 12 малих пророків. Міхей вважався покровителем мулярів і будівельників, тому тим, хто мріє про своє житло, можна помолитися святому.

За прикметою, якщо людині в цей день запропонують якийсь товар, не варто відмовлятися: все, що ви купите, принесе щастя та удачу. Бажано також ще чимось пригостити торговця, щоб він пішов не голодним.

Що не можна робити 27 серпня

За старовинними прикметами, 27 серпня не можна готувати тісто і випічку, говорити підвищеним тоном, кричати, зловживати алкоголем, а також розповідати про свої кошмари до заходу сонця.

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