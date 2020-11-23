Заговини на Різдвяний піст: як святкують, що можна і що не можна їсти

У четвер, 26 листопада, православні християни відзначають Заговини на Різдвяний піст, який припадає на період з 28 листопада по 6 січня.

OBOZREVATEL розповідає, в чому суть цього дня та яких традицій дотримуються віряни.

Що таке Заговини на Різдвяний піст

Заговини – це останній день перед початком багатоденного посту. Цього дня ще дозволяється їсти їжу тваринного походження: м'ясо, яйця, молоко і страви з них.

Заговини – останній день перед початком багатоденного посту Pixabay

Коли Заговини на Різдвяний піст 2020 року

Зазвичай Заговини на Різдвяний піст припадають на 27 листопада – день пам'яті святого апостола Пилипа. Однак 2020 року Пилипів день випадає на п'ятницю (одноденний піст), тому Заговини переміщаються на 26 листопада.

Що можна їсти на Заговини

У день Заговин на Різдвяний піст обмежень у їжі немає. Дозволяються до вживання страви з молока, яєць, вершкового масла, м'яса або риби.

У день Заговин на Різдвяний піст обмежень у їжі немає Pixabay

Традиції на Заговини

За давніх часів на Заговини не працювали, влаштовували різні розваги і намагалися наїстися досхочу перед тривалим постом.

Цього дня зазвичай гуляли останні весілля, оскільки в Різдвяний піст їх не грають.

Залишки скоромної їжі після вечері незаміжні дівчата ховали під подушку, щоб побачити уві сні судженого.

Також їжу виносили на подвір'я для духів, які, за повір'ям, охороняють домашніх тварин.

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