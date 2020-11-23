Заговини на Різдвяний піст: як святкують, що можна і що не можна їсти

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,1 т.
Заговини на Різдвяний піст 2020 року випадають на 26 листопада

У четвер, 26 листопада, православні християни відзначають Заговини на Різдвяний піст, який припадає на період з 28 листопада по 6 січня.

OBOZREVATEL розповідає, в чому суть цього дня та яких традицій дотримуються віряни.

Що таке Заговини на Різдвяний піст

Заговини – це останній день перед початком багатоденного посту. Цього дня ще дозволяється їсти їжу тваринного походження: м'ясо, яйця, молоко і страви з них.

Заговини – останній день перед початком багатоденного посту
Коли Заговини на Різдвяний піст 2020 року

Зазвичай Заговини на Різдвяний піст припадають на 27 листопада – день пам'яті святого апостола Пилипа. Однак 2020 року Пилипів день випадає на п'ятницю (одноденний піст), тому Заговини переміщаються на 26 листопада.

Що можна їсти на Заговини

У день Заговин на Різдвяний піст обмежень у їжі немає. Дозволяються до вживання страви з молока, яєць, вершкового масла, м'яса або риби.

У день Заговин на Різдвяний піст обмежень у їжі немає
Традиції на Заговини

  • За давніх часів на Заговини не працювали, влаштовували різні розваги і намагалися наїстися досхочу перед тривалим постом.

  • Цього дня зазвичай гуляли останні весілля, оскільки в Різдвяний піст їх не грають.

  • Залишки скоромної їжі після вечері незаміжні дівчата ховали під подушку, щоб побачити уві сні судженого.

  • Також їжу виносили на подвір'я для духів, які, за повір'ям, охороняють домашніх тварин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як увійти в Різдвяний піст без шкоди для здоров'я: п'ять порад від дієтологів.

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