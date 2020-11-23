Заговини на Різдвяний піст: як святкують, що можна і що не можна їсти

У четвер, 26 листопада, православні християни відзначають Заговини на Різдвяний піст, який припадає на період з 28 листопада по 6 січня.

OBOZREVATEL розповідає, в чому суть цього дня та яких традицій дотримуються віряни.

Заговини – це останній день перед початком багатоденного посту. Цього дня ще дозволяється їсти їжу тваринного походження: м'ясо, яйця, молоко і страви з них.

Зазвичай Заговини на Різдвяний піст припадають на 27 листопада – день пам'яті святого апостола Пилипа. Однак 2020 року Пилипів день випадає на п'ятницю (одноденний піст), тому Заговини переміщаються на 26 листопада.

У день Заговин на Різдвяний піст обмежень у їжі немає. Дозволяються до вживання страви з молока, яєць, вершкового масла, м'яса або риби.

За давніх часів на Заговини не працювали, влаштовували різні розваги і намагалися наїстися досхочу перед тривалим постом.

Цього дня зазвичай гуляли останні весілля, оскільки в Різдвяний піст їх не грають.

Залишки скоромної їжі після вечері незаміжні дівчата ховали під подушку, щоб побачити уві сні судженого.

Також їжу виносили на подвір'я для духів, які, за повір'ям, охороняють домашніх тварин.

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