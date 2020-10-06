Зачаття Іоанна Предтечі: молитва у свято і що не можна робити

У вівторок, 6 жовтня, православні відзначають Зачаття Іоанна Предтечі – свято, встановлене на честь зачаття пророка Іоанна Хрестителя, одного з найбільш шанованих святих.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції, історію цього дня, а також про те, що у вірян не прийнято робити у свято.

Зачаття Іоанна Предтечі: історія

Святкування зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відомо з V століття. Свято зародилося в Константинополі та було присвячене біблійній події – зачаттю Іоанна Хрестителя в сім'ї праведних Захарія та Єлисавети.

Священник і його дружина довго були бездітними, що вважалося ганьбою серед євреїв, і молилися Богу з проханням про дитину. Якось Захарію явився архангел Гавриїл і повідомив, що в них із дружиною буде син і що він буде величний перед Богом, а його місією буде "готових людей спорядити для Господа".

Зачаття Іоанна Предтечі. Ікона, XV століття Wikipedia

Традиції свята

Здавна на Зачаття Іоанна Предтечі було прийнято готуватися до довгої зими, добре протоплювати будинок і утеплювати його, прибирати. Господині у свято пекли картопляні коржі.

Прикмети на 6 жовтня

На Предтечі притискайся до печі.

Білий вогонь у печі – до відлиги, червоний – до морозу.

Чорна бузина і калина постигли не в пору – до холодної і лютої зими.

Зачаття Іоанна Предтечі – свято, встановлене на честь зачаття пророка Іоанна Хрестителя Pinterest

Що не можна робити на Зачаття Іоанна Предтечі

Лихословити.

Бажати будь-кому зла.

Заздрити – за повір'ям, весь негатив повернеться сторицею.

Скаржитися, рахувати свої невдачі: як вважається, скільки пригадаєш, стільки й повернеться.

Вживати алкоголь.

За прикметами 6 жовтня судили про погоду на майбутнє Pixabay

Молитва в празник Зачаття Іоанна Предтечі

Тропар пророку Іоанна Предтечі, глас 4

Первее нераждающая неплоды, возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть хотяй родитися.

Кондак пророку Іоанна Предтечі, глас 1

Веселится светло Захария великий со всеславною Елисаветию сопружницею, достойно зачинающе Иоанна Предтечу, его же Архангел благовести, радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника благодати.

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