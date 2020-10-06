Зачаття Іоанна Предтечі: молитва у свято і що не можна робити

У вівторок, 6 жовтня, православні відзначають Зачаття Іоанна Предтечі – свято, встановлене на честь зачаття пророка Іоанна Хрестителя, одного з найбільш шанованих святих.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції, історію цього дня, а також про те, що у вірян не прийнято робити у свято.

Зачаття Іоанна Предтечі: історія

Святкування зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відомо з V століття. Свято зародилося в Константинополі та було присвячене біблійній події – зачаттю Іоанна Хрестителя в сім'ї праведних Захарія та Єлисавети.

Священник і його дружина довго були бездітними, що вважалося ганьбою серед євреїв, і молилися Богу з проханням про дитину. Якось Захарію явився архангел Гавриїл і повідомив, що в них із дружиною буде син і що він буде величний перед Богом, а його місією буде "готових людей спорядити для Господа".

Традиції свята

Здавна на Зачаття Іоанна Предтечі було прийнято готуватися до довгої зими, добре протоплювати будинок і утеплювати його, прибирати. Господині у свято пекли картопляні коржі.

Прикмети на 6 жовтня

На Предтечі притискайся до печі.

Білий вогонь у печі – до відлиги, червоний – до морозу.

Чорна бузина і калина постигли не в пору – до холодної і лютої зими.

Що не можна робити на Зачаття Іоанна Предтечі

Лихословити.

Бажати будь-кому зла.

Заздрити – за повір'ям, весь негатив повернеться сторицею.

Скаржитися, рахувати свої невдачі: як вважається, скільки пригадаєш, стільки й повернеться.

Вживати алкоголь.

Молитва в празник Зачаття Іоанна Предтечі

Тропар пророку Іоанна Предтечі, глас 4

Первее нераждающая неплоды, возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть хотяй родитися.

Кондак пророку Іоанна Предтечі, глас 1

Веселится светло Захария великий со всеславною Елисаветию сопружницею, достойно зачинающе Иоанна Предтечу, его же Архангел благовести, радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника благодати.

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