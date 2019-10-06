Зачаття Іоанна Предтечі 2019: що не можна робити в цей день

Зачаття Іоанна Предтечі - це свято в Православній церкві, яке встановлене на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі. Його відзначають 6 жовтня.
На службі читають Євангелія від Луки, 2 зачала і послання до Галатів, 210 зачала. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що не можна робити в цей день.
ХОМА
Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день
Як і в будь-яке інше свято, в цей день не можна лихословити.
Займатися роботою теж не варто.
Не можна їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця.
Не можна гадати, займатися магією і окультизмом, захоплюватися прикметами.
Небажано лаятися, сваритися з оточуючими і заздрити.
Не варто зловживати алкоголем.
http://vnews.agency
Як раніше писав OBOZREVATEL, свято Покрова Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) православні християни традиційно відзначають 14 жовтня. У 2019 святкування припадає на понеділок. Третю Пречисту ще називають святом весіль, матерів, воїнів і прощення.
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