Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Зачаття Іоанна Предтечі 2019: що не можна робити в цей день

13.1т Читати матеріал російською

Зачаття Іоанна Предтечі - це свято в Православній церкві, яке встановлене на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі. Його відзначають 6 жовтня.

На службі читають Євангелія від Луки, 2 зачала і послання до Галатів, 210 зачала. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що не можна робити в цей день.

Зачаття Іоанна Предтечі 2019: що не можна робити в цей день

ХОМА

Новини
День ангела Петра: найкращі привітання та листівки зі святом

Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

  • Як і в будь-яке інше свято, в цей день не можна лихословити.

  • Займатися роботою теж не варто.

  • Не можна їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця.

  • Не можна гадати, займатися магією і окультизмом, захоплюватися прикметами.

  • Небажано лаятися, сваритися з оточуючими і заздрити.

  • Не варто зловживати алкоголем.

Зачаття Іоанна Предтечі 2019: що не можна робити в цей день

http://vnews.agency

Як раніше писав OBOZREVATEL, свято Покрова Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) православні християни традиційно відзначають 14 жовтня. У 2019 святкування припадає на понеділок. Третю Пречисту ще називають святом весіль, матерів, воїнів і прощення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel