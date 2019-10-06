Зачаття Іоанна Предтечі 2019: історія і традиції свята

6 жовтня святкується велике свято, що встановлено в церкві, на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з історією та традиціями, що пов'язані з цією подією, а також, що прийнято робити цього дня.

Історія свята

Великий пророк, Предтеча й Хреститель Господній Іоанн – один з найшанованіших православних святих. З народженням Хрестителя пов'язано перше чудо в його житті.

Святий пророк Захарія і праведна Єлизавета були батьками Пророка. Батько був священиком. Вони з дружиною виконували всі Господні заповіді, дотримувалися посту та молилися, проте страждали безпліддям, що в давні часи вважалося божим покаранням.

Захарія і Єлизавета Pinterest

Одного разу Захарія отримав звістку від Ангела, що його дружина народить сина, який "буде великим перед Господом". Священик сумнівався і був за це покараний німотою. Коли ж у Єлисавети народився син, вона й чоловік назвали немовля Іоанном. І увірував священик, і зміг він знову розмовляти.

Чутки про народження Месії швидко дійшли до царя Ірода, який вирішив умертвити всіх немовлят у Віфлеємі, щоб з пророка не виріс Цар Юдейський. Єлисавета почула про наміри Ірода і сховалася з дитиною в горах, але довго він її переслідував. Праведниця почала молити Господа про порятунок, і гора вкрила мати з дитиною від Царя.

Народження Іоанна Хрестителя - ікона Журнал "Фома"

Тим часом, Захарія проводив служіння в Єрусалимському храмі, поки воїни Ірода випитували у нього про місцезнаходження дитини. В результаті пророка закололи між жертовником і вівтарем. Єлисавета же померла через 40 днів після чоловіка, а святий Іоанн перебував у пустелі до дня свого явлення ізраїльському народу.

Традиції свята, коли відзначають всі події, пов'язані з пророком

Заходи на честь памяті Предтечі й Хрестителя Іоанна Церква здійснює 7 разів на рік: 20 січня, 8 березня у високосному році, 7 червня, 7 липня, 11 вересня й 6 жовтня.

Святкування Зачаття Іоанна Предтечі відомо з V століття. Свято має константинопольське походження і спочатку збігалося з днем новоліття, який близько 462 року було перенесено з 23 на 1 вересня. На службі належить читання Євангелія від Луки, 2 зачала і послання до Галатів, 210 зачала. Православним прийнято ходити до церкви і молитися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що категорично заборонено робити цього дня.

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