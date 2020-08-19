З Яблучним Спасом 2020! Гарні привітання, картинки та відео
Православні віряни 19 серпня відзначають велике християнське свято – Преображення Господнє, або Другий Спас, Яблучний Спас.
До свята OBOZREVATEL зібрав оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Яблучний Спас 2020: смс, вірші та проза
Преображение Господне –
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Яблочный спас наступил. Поздравляю!
Счастья, тепла, солнечных дней.
Мира в семье, полноты урожая,
Да пирогов на столе повкусней.
Пусть на душе будет чисто и ясно,
Терпенья, добра, жизни без бед.
Трудиться отменно, да не напрасно,
Здоровья прекрасного тысячу лет.
***
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Преображение, Яблочный Спас.
С праздником, все православные, вас.
Яблоки есть наступила пора.
Чистых вам помыслов, мира, добра.
***
Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
***
Вітаю зі святом Преображення Господнього і від чистого серця бажаю з кожним днем перетворювати себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровим, сподіватися і любити, мріяти і радувати своє серце з кожною миттю.
***
От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
Картинки та листівки до Яблучного Спасу
Яблучний Спас: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в Преображення Господнє 19 серпня.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.