З Яблучним Спасом 2020! Гарні привітання, картинки та відео

Православні віряни 19 серпня відзначають велике християнське свято – Преображення Господнє, або Другий Спас, Яблучний Спас.

До свята OBOZREVATEL зібрав оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

Яблучний Спас 2020: смс, вірші та проза

Преображение Господне –

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Привітання з Яблучним Спасом 2020 (Фото: theworldnews.net)

Яблочный спас наступил. Поздравляю!

Счастья, тепла, солнечных дней.

Мира в семье, полноты урожая,

Да пирогов на столе повкусней.

Пусть на душе будет чисто и ясно,

Терпенья, добра, жизни без бед.

Трудиться отменно, да не напрасно,

Здоровья прекрасного тысячу лет.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Преображение, Яблочный Спас.

С праздником, все православные, вас.

Яблоки есть наступила пора.

Чистых вам помыслов, мира, добра.

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.

***

Вітаю зі святом Преображення Господнього і від чистого серця бажаю з кожним днем перетворювати себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровим, сподіватися і любити, мріяти і радувати своє серце з кожною миттю.

***

От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

Картинки та листівки до Яблучного Спасу

Картинка в Яблучний Спас (Фото: maximum.fm)

Листівка на Яблучний Спас 2020 (Фото: bonnycards.ru)

Побажання в Яблучний Спас (Фото: ot7.raskraski.link)

Гарні привітання з Яблучним Спасом (Фото: theworldnews.net)

Яблучний Спас: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в Преображення Господнє 19 серпня.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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