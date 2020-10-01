З Всесвітнім днем какао, шоколаду та кави: найкращі привітання і картинки

У четвер, 1 жовтня, відзначається Всесвітній день какао і шоколаду, а також Міжнародний день кави.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цих двох свят, а також публікує оригінальні привітання для своїх читачів.

Всесвітній день какао і шоколаду

Спочатку свято називалося День какао і проводилося під егідою Всесвітньої організації какао (ICCO). З 2010 року відзначається як Всесвітній день какао і шоколаду – з ініціативи французької Академії шоколаду і кондитерських виробів, яка підтримала ідею ICCO.

Всесвітній день какао і шоколаду відзначається з 2010 року Pixabay

Міжнародний день кави

Свято було засновано 2014 року, коли Міжнародна кавова організація прийняла рішення запустити перший офіційний Міжнародний день кави в Мілані. До цього святкування дня кави в багатьох країнах світу проходило 29 вересня.

Цього дня компанії часто пропонують безкоштовну чашку кави або знижки, купони, спеціальні пропозиції, продають листівки до Національного дня кави.

Міжнародний день кави було засновано 2014 року Pixabay

Привітання з днем какао, шоколаду та кави

Сварю тебе я кофе ранним утром,

Вдохну в него я нежность нового дня,

А рядом положу я дольку шоколада,

Чтоб аромат разбудил ласково тебя.

Еще добавлю капельку корицы,

И может, даже свежего молока налью,

И я почувствую любовь и вдохновенье,

И прелесть утреннюю, красоту твою.

***

1 жовтня відзначаються День какао і шоколаду і День кави Pixabay

З днем кави!

Таким же міцним нехай здоров'я буде,

Таким же ароматним буде ранок,

І бадьорість теж кави любить,

Адже кава – є напій мудрих!

***

Картинка в Міжнародний день кави inlviv.in.ua

Сегодня свой праздник отмечает черный кофе,

Так что пораньше в этот день вставай,

И этот напиток божественный, ароматный,

Скорее свари и в чашечки всем наливай.

И пусть твоей семье дорогой подарит он,

Духа, бодрости, сил, энергии, настроения,

Если день вас откроется с чашки кофе,

То всем обеспечено счастье и большое везение.

***

Привітання з Днем какао і шоколаду ot7.raskraski.link

Міцна та бадьорить

кава справжня

Я сьогодні тобі дарую,

Щоб легше було прокидатися вранці

Його ти в турці завариш

І бадьорою, прокинувшись станеш.

***

Привітання з Днем кави galca.com.ua

Самый вкусный и желанный,

Самый сладкий, долгожданный,

Белый, горький и молочный,

Шоколад – уж это точно.

Я желаю, чтоб у всех,

Была радость и успех,

И не просто круто, гладко,

А волшебно, шоколадно.

***

Міжнародний день кави відзначається 1 жовтня coffee-man.ua

В день шоколада поздравляю,

Желаю сладкой жизни вам,

Различных вкусов и начинок

С утра, в обед, по вечерам.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем шоколаду і бажаю, щоб не тільки губи, але й усе твоє життя було в шоколаді. Нехай кожна мить буде солодкою, нехай твоє серце тане від кохання, як шоколад на сонці. Смачних ідей і шоколадних відчуттів!

***

Листівка в День шоколаду kartinki-life.ru

С Днем кофе! Желаю более сил и здоровья, неутомимого вдохновения и веры в лучшее, а также хорошей компании на любой жизненный случай, чтобы кофе было пить еще веселее!

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Вітаю з Днем кави! Як пахне! А який смак – з гірчинкою міцний, з легкою вершковою пінкою, з морозивом, коньяком... Спробуй кави в асортименті, і нехай також на різні смаки і лади грає щасливо твоє життя!

День кави, какао і шоколаду: привітання @ru_coffeehouse / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня також відзначається Міжнародний день музики: гарні цитати і привітання зі святом – в матеріалі.

За матеріалами: pozdravik.ru, sms.xsms.com.ua.