З Вознесінням! Гарні привітання, смс, вірші, проза, відео та листівки

Аліна Мельник свята 06:00, 28.05.2020

У четвер, 28 травня, православні віряни відзначають велике християнське свято – Вознесіння Господнє. Цього дня згадують, як Син Божий Ісус Христос вознісся з Єлеонської гори на небо, завершивши свій земний шлях.

До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

Привітання з Вознесінням
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Вознесіння 2020: привітання у віршах і прозі, смс

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день — Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

Чтобы глаза твои от радости сияли!

***

Вознесіння 2020: привітання зі святом
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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

***

Вознесіння 2020: картинки і смс
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Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії і чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,

А молитви долинуть до небес!

***

З Вознесінням 2020
otkritkiok.ru

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не лише від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вірі у ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії і світла в очах. З Вознесінням!

З Вознесеніеім: гарні листівки

Вознесіння 2020
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СМС до Вознесіння
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Гіфка до Вознесіння
otkritkiok.ru
Картинки з Вознесінням
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Анімаційні привітання з Вознесінням
otkritkiok.ru
Побажання у Вознесіння
otkritkiok.ru
Листівки з Вознесінням
otkritkiok.ru
З Вознесінням Господнім
otkritkiok.ru

Відео з привітаннями до Вознесіння

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли святкують Трійцю 2020 року в Україні: дата і скільки вихідних.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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