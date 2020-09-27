З Воздвиженням Хреста Господнього: гарні привітання, відео та картинки

Православні християни 27 вересня відзначають велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Цей день присвячений спогаду про набуття хреста, на якому було розп'ято Ісуса Христа.

OBOZREVATEL до свята зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

Воздвиження Хреста Господнього 2020: смс, вірші та проза

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворящий шануйте!

***

С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

Пускай в душе всегда горит Надежда,

Пусть Вера Вас хранит и окрыляет.

А жизнь пусть будет вечно безмятежной,

Любовь родных и близких сил вам прибавляет.

***

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.

***

С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

***

У всі сторони світу

Звернена Святиня –

Животворящий Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

***

Праздник светлый и чистый сегодня:

Воздвижение Креста Господня!

Будьте счастливы, будьте любимы

И Господом вечно хранимы!

Пусть здоровье всегда крепким будет,

А ваш дом – чист, богат и уютен!

И пускай Креста воздвижение

Принесет душе мир и смирение!

***

Вітаю з великим святом світла й радості душі – з Воздвиженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать в сім'ю і здоров'я, милосердя і доброту, світло й радість, щастя і мир.

***

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

***

У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, мирі, вірному коханн і й добрій надії. Нехай в твій будинок стукають тільки добрі люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.

***

Поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть тобой движет сила веры и терпимости. Желаю тебе мира и покоя души, счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы в твоей жизни не было места вранью и предательству. Желаю, чтобы в твоем сердце вечно жила любовь.

Листівки та картинки

Картинка "з Воздвиженням Хреста Господнього" svgeorgykrsk.cerkov.ru

Листівка до Воздвиження Хреста Господнього Pinterest

Привітання з Воздвиженням 2020 maximum.fm

Гарна картинка на Воздвиження Хреста Господнього YouTube

Побажання у Воздвиження Хреста Господнього kartinki-life.ru

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього, а також як варто молитися в свято.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.